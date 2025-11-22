В грядущем DLC Северные горизонты для Euro Truck Simulator 2 будут добавлены новые маршруты для DLC Special Transport

Если у вас есть дополнение Special Transport, которое позволяет дальнобойщикам перевозить негабаритные грузы, вам наверняка захочется узнать, какие маршруты в DLC Северные горизонты предназначены для этих огромных грузов!
В Nordic Horizons водители смогут освоить пять новых маршрутов, каждый из которых будет тщательно спланирован с использованием машин сопровождения и поддержкой местной полиции для обеспечения бесперебойной доставки. Помимо новых маршрутов, вы также сможете перевозить новые грузы - лопасть ветряной турбины и подземный погрузчик.
Выигрыш стоит усилий - эти задания предлагают дополнительные награды за ваши навыки и усилия. Но не стоит их недооценивать: даже с эскортом маневрирование негабаритным грузом на крутых поворотах и сложных участках - непростая задача. Думаете, у вас есть всё необходимое? Выберите задание и докажите своё мастерство на этих особых маршрутах:
- Ювяскюля — Вааса (Финляндия)
- Куопио — Каяани (Финляндия)
- Оулу — Рованиеми (Финляндия)
- Нарвик — Кируна (Норвегия — Швеция)
- Тронхейм — Эстерсунд (Норвегия — Швеция)
Если у вас нет этого загружаемого контента и вы хотите попробовать свои силы в этих сложных заданиях, вы можете купить загружаемый контент Special Transport в Steam!
Нафиг не нужон ваш ДЛЦ. Нормальные пацаны ездят Кале-Дуйсбург.
Шютка.