В обновление 1.50 в Euro Truck Simulator 2 появится демонстрационный центр Scania в обновленном DLC Scandinavia

Пока мы все еще усердно работаем над тем, чтобы представить вам обновление 1.50, мы хотели бы еще раз взглянуть на то, что с ним будет! Объединившись с нашими друзьями из Scania, мы рады сообщить, что в обновлении 1.50 в мире Euro Truck Simulator 2 появится нечто особенное: знаменитый демонстрационный центр Scania в Седертелье, Швеция.
Этот центр был создан в 1995 году и в реальной жизни служит множеству целей. В основном Scania использует его для демонстрации своих транспортных средств, как грузовиков, так и автобусов. Ежегодно центр принимает до 14 тысяч посетителей - от университетов до инженеров, а также позволяет водителям с правами категории В опробовать автомобили Scania.
Существует три различных типа местности - три километра асфальтированных дорог, два километра лесных дорог и три километра гравийных дорог. Теперь вы сможете проехать по этому тщательно продуманному тестовому треку и испытать свой грузовик в различных условиях и на пересеченной местности в Euro Truck Simulator 2!
И просто дружеское напоминание - поскольку демонстрационный центр расположен в Швеции, вам необходимо иметь дополнение Scandinavia, чтобы иметь возможность посетить его.
Эта игровая трасса является точной копией реальной в масштабе 1:1. Мы гордимся слаженным и профессиональным сотрудничеством со Scania, которое позволило нам точно воспроизвести каждую деталь в этой локации.
Хотите посетить демонстрационный центр? Водителям, которые ищут демонстрационный центр Scania, возможно, придется потратить на это некоторое время и усилия, поскольку это еще один пример контента, который не виден на карте мира. Мы рекомендуем вам познакомиться с городом Седертелье в Швеции и его окрестностями. Возможно, в награду вы найдете дорогу, ведущую к демонстрационному центру Scania!
Мы с нетерпением ждем, когда вы познакомитесь со всем, что может предложить демонстрационный центр Scania. Мы хотели бы поблагодарить наших друзей из Scania и Демонстрационный центр, которые оказали нам огромную помощь в воплощении этого особенного объекта в жизнь в Euro Truck Simulator 2, за то, что наше сообщество #лучшеевсегда наслаждается. Наши команды усердно трудились, чтобы воспроизвести внешний вид этого района, и мы надеемся, что вам понравится исследовать его!
Хотели бы вы увидеть, как выглядит это сооружение в реальном мире? Ознакомьтесь с нашим эпизодом SCS On The Road, который мы создали во время посещения демонстрационного центра Scania в прошлом году, и получите еще одно представление о том, что нас ждет.
Подскажет может кто, как мод называется на карту, там вся Европа была, Украина, Беларусь, Россия от Москвы до Владивостока, все города, не могу вспомнить даже приблизительно как называется, в 17 году играл последний раз
Восточный экспресс.
Это все замечательно, но когда выйдет это обновление 1.50 ?
Снова 100500 обещаний, картинок, а про дату выхода ни слова.
SCS... SCS не меняется
Да такая "обнова" и не нужна вообще. Какой от неё толк?
А зачем оно надо. Выйдет и выйдет. С длс про Россию они говорили, что вот сейчас выйдет, но по итогу нифига не вышло!
в 1.50 помимо этого центра Скании они обещали множество улучшений дефолтной карты, переработать Швейцарию, и еще многие дороги. Как правило крупные обновления также несут еще и достаточно много мелких исправлений. Но уж сильно они тянут...
Вообще ничего не надо... Воообще нет не от чего никакого толку... И от тебя нет ни какого толку...(((
А зачем вообще ETS 2? Зачем игры...?
юзлесс обнова намечается какая-то. шасси б лучше добавили всевозможные на скамейку (и не только на неё)