В обновление 1.50 в Euro Truck Simulator 2 появится демонстрационный центр Scania в обновленном DLC Scandinavia

Пока мы все еще усердно работаем над тем, чтобы представить вам обновление 1.50, мы хотели бы еще раз взглянуть на то, что с ним будет! Объединившись с нашими друзьями из Scania, мы рады сообщить, что в обновлении 1.50 в мире Euro Truck Simulator 2 появится нечто особенное: знаменитый демонстрационный центр Scania в Седертелье, Швеция.

Этот центр был создан в 1995 году и в реальной жизни служит множеству целей. В основном Scania использует его для демонстрации своих транспортных средств, как грузовиков, так и автобусов. Ежегодно центр принимает до 14 тысяч посетителей - от университетов до инженеров, а также позволяет водителям с правами категории В опробовать автомобили Scania.

Существует три различных типа местности - три километра асфальтированных дорог, два километра лесных дорог и три километра гравийных дорог. Теперь вы сможете проехать по этому тщательно продуманному тестовому треку и испытать свой грузовик в различных условиях и на пересеченной местности в Euro Truck Simulator 2!

И просто дружеское напоминание - поскольку демонстрационный центр расположен в Швеции, вам необходимо иметь дополнение Scandinavia, чтобы иметь возможность посетить его.

Эта игровая трасса является точной копией реальной в масштабе 1:1. Мы гордимся слаженным и профессиональным сотрудничеством со Scania, которое позволило нам точно воспроизвести каждую деталь в этой локации.

Хотите посетить демонстрационный центр? Водителям, которые ищут демонстрационный центр Scania, возможно, придется потратить на это некоторое время и усилия, поскольку это еще один пример контента, который не виден на карте мира. Мы рекомендуем вам познакомиться с городом Седертелье в Швеции и его окрестностями. Возможно, в награду вы найдете дорогу, ведущую к демонстрационному центру Scania!

Мы с нетерпением ждем, когда вы познакомитесь со всем, что может предложить демонстрационный центр Scania. Мы хотели бы поблагодарить наших друзей из Scania и Демонстрационный центр, которые оказали нам огромную помощь в воплощении этого особенного объекта в жизнь в Euro Truck Simulator 2, за то, что наше сообщество #лучшеевсегда наслаждается. Наши команды усердно трудились, чтобы воспроизвести внешний вид этого района, и мы надеемся, что вам понравится исследовать его!

Хотели бы вы увидеть, как выглядит это сооружение в реальном мире? Ознакомьтесь с нашим эпизодом SCS On The Road, который мы создали во время посещения демонстрационного центра Scania в прошлом году, и получите еще одно представление о том, что нас ждет.