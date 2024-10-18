В обновлении 1.53 для Euro Truck Simulator 2 обновиться Берлин

Будем рады видеть вас в Берлине! Сегодня у нас анонс нашего проекта #Лучшеесообщество, посвященного переделанной столице Германии. Без лишних слов, давайте посмотрим, что ждет нас на следующем этапе этого проекта по переделке.

Берлин, столица и крупнейший город Германии как по площади, так и по численности населения, является одним из крупнейших проектов, реализованных нашей командой по переработке. Известный своим исключительным разнообразием достопримечательностей, яркой культурной жизнью и своим местом в истории, Берлин привлекает больше всего туристов, чем все другие города Германии.

Дальнобойщики, доставляющие грузы в этот обновленный город, могут проехать как по Берлину, так и через него, в том числе по новому маршруту, который проходит вдоль знаменитых Бранденбургских ворот, обелиска Блауэр, Колонны Победы и Университетского острова с множеством потрясающих достопримечательностей. Но это еще не все, так как мы не могли обойти вниманием церковь Святой Марии, Ферншехтурм (телевизионную башню) и Александерплац, так что следите и за этими знаковыми местами.

Нам также пришлось скорректировать и расширить кольцевую дорогу вокруг Берлина, протяженность которой в игре сейчас составляет приличные четырнадцать километров. Мы также полностью обновили два городских перекрестка, чтобы они лучше отражали реальность, и добавили совершенно новый, который приведет вас к новому автомобильному заводу, вдохновленному его реальным аналогом.

Промышленные предприятия, представленные в Берлине, мы решили разделить на две зоны. В северной части столицы вы найдете химический завод, нефтехранилище и контейнерную площадку, которые являются частью исторических зданий, входящих в порт.

Направляясь в южную часть города, вы пройдете мимо выставочного центра Messe Berlin, который также был воссоздан вместе с Международным конгресс-центром, потрясающим футуристическим зданием. Кроме того, здесь вы найдете гараж, который можно приобрести, а также тихие жилые кварталы, расположенные вдоль реки.

Берлин был последним немецким городом, который нам пришлось переделывать, а это значит, что все города в проекте по переделке Германии теперь готовы! Мы будем держать вас в курсе других новостей ETS2 и проекта по переработке в Германии.