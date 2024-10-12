В обновлении 1.53 для Euro Truck Simulator 2 обновят крупные города Германии: Мюнхен, Лейпциг, Дрезден и Мангейм

Студия SCS Software поделилась подробностями предстоящего обновления 1.53 для Euro Truck Simulator 2

В нем разработчики займутся улучшением крупных городов Германии: Мангейм, Лейпциг, Мюнхен и Дрезден будут улучшены и спроектированы с нуля. При их создании теперь были использованы те же технологии, что и у новых дополнений к игре.

В Мюнхене будет воссоздан исторический центр. Так же в игре появится деревня Максдорф, а в виртуальном Дрездене добавят в том числе наиболее используемые дальнобойщиками дороги и речной порт.

Дата выхода обновления на данный момент неизвестна.