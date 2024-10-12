ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
9.2 18 791 оценка

В обновлении 1.53 для Euro Truck Simulator 2 обновят крупные города Германии: Мюнхен, Лейпциг, Дрезден и Мангейм

AceTheKing
Новости
+ ещё 12 картинок

Студия SCS Software поделилась подробностями предстоящего обновления 1.53 для Euro Truck Simulator 2

В нем разработчики займутся улучшением крупных городов Германии: Мангейм, Лейпциг, Мюнхен и Дрезден будут улучшены и спроектированы с нуля. При их создании теперь были использованы те же технологии, что и у новых дополнений к игре.

В Мюнхене будет воссоздан исторический центр. Так же в игре появится деревня Максдорф, а в виртуальном Дрездене добавят в том числе наиболее используемые дальнобойщиками дороги и речной порт.

Дата выхода обновления на данный момент неизвестна.

6
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Предстоящего после 1.52 // Юрий Немыкин

0
антон фекалис

какой увлекательный геймплей. просто ездить по дороге. без препятствий, без гонок. гвнина одним словом

-3
Brock_Harrison

я думал рдр скукатища но тут вообще дикая скука от которой уснешь быстро быстро.

-3
антон фекалис Brock_Harrison

рдр ещё цветочки, там хотя бы можно охотиться и убивать путников а здесь..

-5
Universe of Knowledge

Да до стареньких дальнобойщиков 3, этому симу далеко, разработчики ETS2, хоть и вдохновлялись дальнобойщиками, всё равно выходит нудятина с плохой графикой

1