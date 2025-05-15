В обновлении 1.55 в Euro Truck Simulator 2 обновиться FH Tuning Pack

У нас есть несколько захватывающих новостей о предстоящем обновлении 1.55 для Euro Truck Simulator 2. Вместе с этим обновлением базовой игры будет выпущен новый контент для владельцев FH Tuning Pack DLC. Это будет включать обновление некоторых текущих деталей, а также добавление новых деталей для настройки ваших грузовиков Volvo FH! Текущие детали также будут доступны для новейшего Volvo FH Series 6.
Этот тюнинг-пак в последний раз обновлялся вместе с переделкой Volvo FH Series 4 в прошлом году. Когда в декабре в Euro Truck Simulator 2 были представлены Volvo FH Series 5 и 6, мы обновили DLC для поддержки FH Series 5 при запуске. Теперь мы также обеспечиваем полную совместимость с Volvo FH Series 6, так что вы сможете настроить каждый грузовик Volvo FH с помощью широкого спектра деталей для тюнинга!
Но это еще не все — мы не просто заставили существующие детали работать с последней моделью Volvo. Мы также улучшаем несколько текущих компонентов и вводим новые возможности настройки, включая детали, подлежащие покраске.
Вы сможете выбрать переднюю табличку, верхнюю часть заднего крыла, переднюю маску и нижнюю часть передней решетки из хрома, а наклейку, рамку ветрового стекла, переднюю табличку, заднее крыло, верхнюю часть заднего крыла и многое другое теперь можно покрасить!
Мы надеемся, что вы будете рады настроить свои грузовики Volvo с еще большим количеством опций, когда выйдет обновление 1.55! Вы можете получить FH Tuning Pack для ETS2 в Steam. Будьте осторожны на дороге!
Выпускайте Heart of Russia уже наконец таки))) а то висит в стиме - Скоро выйдет )))))
Когда конфликт закончится, то выпустит скорее всего.
Алена, ться и тся в заголовке, ну япона мать
П.С. проверочный вопрос - что сделает
как понимаю так и пишу не все имеют высшее образование , держу в курсе , не нравиться исправь , самообслуживание все дела , мне бонусы капают , больше ничего не надо , хочешь сам новости переводи , место вакантно
Ну да много ума надо сейчас переводить....
ctrl +c + v изи
Women moment?)