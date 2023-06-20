В патче 1.48 для Euro Truck Simulator 2 будет полностью переделан Гамбург ©

Разработчики из SCS Software получали много вопросов о том, будет ли перестроен популярный город Гамбург. И теперь официально подтверждено, что Гамбург получит совершенно новый вид в обновлении 1.48 для Euro Truck Simulator 2!

Основанный в 9 веке, Гамбург быстро стал важным торговым центром благодаря своему выгодному положению на реке Эльба и доступу к Северному морю. На протяжении веков Гамбург процветал как ключевой член Ганзейского союза, влиятельного средневекового торгового союза. Его успех в качестве торгового центра привел к экономическому процветанию и культурному развитию, привлекая купцов и художников со всего мира. Сегодня Гамбург остается важным экономическим центром с одним из самых загруженных портов в Европе и процветающей морской промышленностью.

Уделив больше внимания местному порту, после восстановления Гамбурга с нуля, этот шумный портовый город очарует своим величием и великолепием, предлагая не только увеличенный размер с добавлением Машенер Кройц, но и восхитительный проезд по мосту Кёльбранд. В то время как основное внимание разработчиков было сосредоточено на том, чтобы охватить сущность города, Гамбург открыл много новых сюрпризов, таких как наличие вышек возле заправочных станций, где команда картоделов делала остановки во время небольшой исследовательской экспедиции.

Гамбург завершает список городов Германии, которые получат новый облик в грядущем обновлении 1.48