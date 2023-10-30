В патче 1.49 для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator появятся дилеры подержанных грузовиков

Среди других изменений, которые появятся в Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator в обновлении 1.49, будет довольно большая функция, которая внесет несколько настроек, важных для погружения в виртуальные грузовые перевозки. Встречайте дилеров подержанных грузовиков!
Подержанные грузовики будут доступны сразу же в главном меню, где вы сможете выбрать грузовики, которые более дешевы по сравнению с совершенно новыми автомобилями. Однако эти бывшие в употреблении грузовики имеют определенный пробег и износ, на что указывает их рейтинг и отдельное окно, в котором представлена подробная информация о повреждениях различных частей.
Эта функция предоставляет игрокам прекрасную возможность владеть грузовиком, не тратя слишком много денег. Он особенно идеален для новичков, которые хотят отправиться в путь без серьезных вложений, а также добавляет дополнительный уровень сложности для опытных игроков.
Одним из наиболее значительных изменений, связанных с этой функцией, является улучшенная система повреждений и ремонта. Раньше отдельные детали накапливали повреждения, выраженные в процентах и их можно было отремонтировать. Однако с обновлением 1.49 детали будут разделены на три типа повреждений:
- Повреждения: этот тип повреждений можно устранить стандартным ремонтом, как и раньше.
- Износ деталей: компоненты, имеющие признаки износа, необходимо заменить.
- Постоянный износ: Детали с постоянным износом можно восстановить только путем полной реставрации всего автомобиля. Это более дорогая процедура, но это единственный способ вернуть грузовик и прицеп в первозданное состояние.
Продвинутая система повреждений обеспечивает улучшенный контроль над техническим обслуживанием автомобиля. Теперь вы можете сделать осознанный выбор в отношении того, какие детали следует отремонтировать или заменить, исходя из вашего суждения. Кроме того, у вас есть возможность обратиться за профессиональной консультацией по выбору наилучшей стратегии ремонта вашего грузовика или прицепа.
Опять получается всё новое хорошо забытое старое) в 18 Wheel of Steel была возможность покупки БУ тягачей.
Износ и реставрация, этого давно не хватало в игре. Но, подержанные тягачи, это не совсем ясно. Либо я чего то не понимаю, либо мне чего то не договаривают. Я мыслю так: создаю я новый профиль (скажем покататься на автономной карте), покупаю подержанный тягач, беру заказ, везу, а эта рухлядь глохнет у меня всю дорогу, и без возможности ремонта. Или ревёт, словно резанный кабан, коптит, чадит, воняет и не тянет, как хомяк на подъём. Так что ли? Если да, то дополнение с подержанными дилерами, очень вкусное. Если нет, то нах оно надо? Посмотреть на циферки на табло, кои говорят, сколько твой новоприобретённый конь уже своё изжил?
Ну сравнил Россию с Европой, у них как только, каптить начинает трак, они его сразу меняют, на новый
Ну было бы классно, если подобное появится в этой обнове. Что реально будет ощутима разница между новым траком и б/у. А так, визуальных различий ведь нет, ни вмятин ни царапин, ни рыжиков. Купил тягач подешевле, тут же загнал его на СТО, отслюнявил пару сотен бакинских и едешь радуешься, что нагрел лохов, по бабкам вдвое. А вот если этот трак будет тебе голову делать всю дорогу, у тебя будет лютое желание пойти в банк, взять кредит и купить новый.
Механика износа есть, но она очень отвратительно реализована. После 10% износа двигателя, тягач начинает глохнуть периодически. А сам износ происходит крайне медленно, ремонт супер дешевый.
Модом можно скорость износа повысить, делать после каждых условных 5000км ТО, что бы появилась хоть какая-то сложность и смысл зарабатывать деньги, но глохнувший двигатель жутко раздражает, особенно после 50% он чуть ли не каждую минуту глохнет.
У игры в принципе практически никакой прогрессии нет. Ты развозишь пару грузов, берешь кредит, покупаешь новый тягач и через 20-30 часов у тебя выплачены все кредиты, фура прокачана в максимум, на счету несколько сот тысяч евро и остается просто кататься пока не надоест.
Почему за столько лет это не проработали, не понятно. Я уж молчу, что в названии игры слово "симулятор" есть.
Ну это притом, если бы игра, называлась Russian Truck Simulator
Идею они не плохую двигают с этими дилерами, но не докрутят, и если всё сведётся к цифрам, считай, что уже не докрутили. Повторюсь - разница должна быть ощутима. Именно в самих тягачах, новый и б/у. Если её нет, то тогда как в рекламе: если не видно разницы, то зачем платить больше? Игрок с мешком денег приходит в салон, но не может купить трак, который хочет - левел не тот. Мал, не дорос ещё. Дилер ему тоже не продаст, он же не подпольный комерсс. И не ворованными траками торгует. Одно дело когда ты катаешь на дядю, и другой разговор, когда берёшь трак в собственность. Тут уже левел - важный аспект.
Они лучше бы тему с гайцами раскачали. Очень часто можно наблюдать по маршруту, как наряд машины ДПС остановили кого то и бравый ажан, стоит и что-то усердно рассказывает водителю. Почему такого с игроком не происходит? Едешь себе, тут тебя гаишники обгоняют, тебе сообщение на табло - прижмитесь к обочине и остановитесь для проверки документов. Проигнорировал, наблюдаешь штраф и списание денег со счёта. Остановился, далее по наигранной - заглушите двигатель, идёт проверка документов. Можно и без детальности, но ведь не долго запилить анимацию, где тот же мент выходит из машины, подходит к твоему траку, стоит и листает бумаги, которые ты якобы ему дал. Не долго смастырить подобное, пусть даже кривую анимацию, без открытия дверей полис-машины. А хлоп, только ты движок заглушил, он вырос как из под земли у твоего трака. Бумажки проверил, далее снова по наигранной - всё в порядке, счастливого пути. Вот реальная тема. Ты только раскачался, едешь где-нибудь по автобану, по прямой топчешь, и тут на тебе - здрасте "прижмитесь к обочине".
Сначала на дядю возишь заказы на разных машинах, потом появляются деньги и беру новый грузовик, денег в игре хватает, всё зависит на сколько вы готовы работаться на дядю, смысла в этих поддержанных авто как-то не особо.
А вот более детальный износ грузовика это вполне интересная затея.
Неужели хоть что-то, ради чего стоит слезть с 1.39 с модами)
Пару рейсов на дядю - кредит в банке - новое авто. И всё. Погнал на себя.
и будешь глохнуть через каждые 10 м.
Печально будет с бесбашенным трафиком. Едешь на б/у траке экономишь на то чтобы накопить на ремонт или ремонтах, а тут тебе "дикий" трафик в бочину. И трак считай в тотал и что делать? Так что я считаю что для начала с ним надо разобраться, я про трафик.
я честно за косметические повреждения, а то врубаешся в что нибудь на большой скорости а ничего нет на кузове.
авито добавили.