В патче 1.49 для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator появятся дилеры подержанных грузовиков

Среди других изменений, которые появятся в Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator в обновлении 1.49, будет довольно большая функция, которая внесет несколько настроек, важных для погружения в виртуальные грузовые перевозки. Встречайте дилеров подержанных грузовиков!

Подержанные грузовики будут доступны сразу же в главном меню, где вы сможете выбрать грузовики, которые более дешевы по сравнению с совершенно новыми автомобилями. Однако эти бывшие в употреблении грузовики имеют определенный пробег и износ, на что указывает их рейтинг и отдельное окно, в котором представлена подробная информация о повреждениях различных частей.

Эта функция предоставляет игрокам прекрасную возможность владеть грузовиком, не тратя слишком много денег. Он особенно идеален для новичков, которые хотят отправиться в путь без серьезных вложений, а также добавляет дополнительный уровень сложности для опытных игроков.

Одним из наиболее значительных изменений, связанных с этой функцией, является улучшенная система повреждений и ремонта. Раньше отдельные детали накапливали повреждения, выраженные в процентах и их можно было отремонтировать. Однако с обновлением 1.49 детали будут разделены на три типа повреждений:

Повреждения: этот тип повреждений можно устранить стандартным ремонтом, как и раньше.

Износ деталей: компоненты, имеющие признаки износа, необходимо заменить.

Постоянный износ: Детали с постоянным износом можно восстановить только путем полной реставрации всего автомобиля. Это более дорогая процедура, но это единственный способ вернуть грузовик и прицеп в первозданное состояние.

Продвинутая система повреждений обеспечивает улучшенный контроль над техническим обслуживанием автомобиля. Теперь вы можете сделать осознанный выбор в отношении того, какие детали следует отремонтировать или заменить, исходя из вашего суждения. Кроме того, у вас есть возможность обратиться за профессиональной консультацией по выбору наилучшей стратегии ремонта вашего грузовика или прицепа.