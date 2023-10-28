В патче 1.49 для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator появятся HDR скайбоксы, Луна и новые погодные эффекты

В обновлении 1.49 для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator разработчики представят ряд улучшений, которые еще больше улучшат ваши впечатления от виртуальных грузоперевозок. Давайте взглянем на визуальные дополнения, которые ждут вас в ваших путешествиях.

Прежде всего, по многочисленным просьбам, разработчики добавили Луну на ночное небо! Это тонкий, но замечательный штрих, который добавляет дополнительный уровень реализма и удивления в ваши виртуальные приключения на грузовиках. Любопытно, но то, что может показаться простым дополнением - Луна - в течение некоторого времени создавало серьезные проблемы. Интеграция Луны в ночное небо потребовала, среди прочего, отрисовки, рендеринга и расчета лунного света, управления отражениями в водоемах, работы с мокрыми дорогами и устранения зеркальных эффектов. Тем не менее, разработчики наконец-то смогли включить в игровое ночное небо что-то столь фундаментальное, как Луна.

В дополнение к этому разработчики также переосмыслили ночное небо, добавив динамичные звезды, которые мягко мерцают, повышая общую достоверность ночных впечатлений.

Наконец, скайбоксы теперь будут иметь расширенный динамический диапазон (HDR), что означает, что цвета неба будут более насыщенными и яркими, а визуальные эффекты погоды также получили обновление. Грозы теперь включают видимую молнию, что обеспечивает более захватывающий опыт. И обязательно следите за ночным небом в определенных регионах: вы можете быть приятно удивлены тем, что заметите.

Подводя итог, разработчики также подготовили для специальное видео, демонстрирующее все эти изменения. Также имейте в виду, что все это еще находится в стадии разработки и что все, что показали вам сегодня, все еще может быть изменено.

Благодаря этим дополнениям обновление 1.49 призвано повысить реалистичность и красоту вашего мира грузоперевозок, обещая более очаровательное и захватывающее путешествие.