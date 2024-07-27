В патче 1.51 для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator будет обновлен стартовый экран

С предстоящим обновлением 1.51 для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator одним из первых и самых заметных изменений, с которыми столкнутся игроки, станет полная переработка стартового экрана.
Придерживаясь недавней переработки пользовательского интерфейса, разработчики хотели дизайн, который был бы прост в навигации и понятен всем игрокам. Одно из главных отличий, которое вы заметите в новом титульном экране - это фокус на грузовике в центре экрана.
С левой стороны вы найдете меню, которое обеспечивает легкий доступ к наиболее важным функциям игры, таким как «Параметры», «Менеджер профилей» или другим подменю, таким как «Обозреватель DLC» или «Менеджер модов», которые теперь находятся в разделе «Дополнительно» меню. Вы также найдете текущую версию игры, отображаемую в нижнем левом углу. Если для игры доступно обновление, над версией игры появится текст, уведомляющий вас об этом.
В правой части меню вы можете найти виджет, показывающий ваш текущий выбранный профиль и текущий уровень дальнобойщика. Наведение курсора на этот виджет позволяет быстро просмотреть статистику вашего профиля. В некоторых случаях в правой части могут появляться дополнительные виджеты, например, если ваш текущий профиль не подключен к World of Trucks или если вы используете версию игры «Open Beta».
В правом нижнем углу вы найдете карусель небольших баннеров, которая дает игрокам быстрый и легкий доступ к последним новостям из официального блога SCS Software и графическим элементам, представляющим новейшие релизы.
Функционально разработчики также сделали навигацию более удобной для геймпада или руля, требуя меньше времени на то, чтобы тянуться к клавиатуре с момента запуска ETS2 или ATS. Этот дизайн также оставляет разработчикам пространство для внесения изменений и доработок там, где это необходимо, а также для внесения дополнений в будущем.
А "микрозатупы" при переходах по настройкам устранят?
А можно не нужно? За столько лет - уже бы и оставили как есть. Лучше бы "сердце России" выпустили. А то строят из себя не пойми что.
Там придется расширить карту. Пока не знают какую именно часть расширять, вот и заморозили пока что
Пока SCS пляшут под евро и нато дуду, х@@в дров, а не Россия
Вот в этот коммент я больше верю, чем в тот, что первый был)
Сравнивая с тем что мы имеем в игре сейчас... ну-у-у, как-то вяло.
Вот именно благодаря таким обновам эта игра и ее замечательные разрабы могут в очередной раз пойти н@@@й.
Шизло, не играй и успокойся, будто кто-то заставялет или просит