В патче 1.51 для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator будет обновлен стартовый экран

С предстоящим обновлением 1.51 для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator одним из первых и самых заметных изменений, с которыми столкнутся игроки, станет полная переработка стартового экрана.

Придерживаясь недавней переработки пользовательского интерфейса, разработчики хотели дизайн, который был бы прост в навигации и понятен всем игрокам. Одно из главных отличий, которое вы заметите в новом титульном экране - это фокус на грузовике в центре экрана.

С левой стороны вы найдете меню, которое обеспечивает легкий доступ к наиболее важным функциям игры, таким как «Параметры», «Менеджер профилей» или другим подменю, таким как «Обозреватель DLC» или «Менеджер модов», которые теперь находятся в разделе «Дополнительно» меню. Вы также найдете текущую версию игры, отображаемую в нижнем левом углу. Если для игры доступно обновление, над версией игры появится текст, уведомляющий вас об этом.

В правой части меню вы можете найти виджет, показывающий ваш текущий выбранный профиль и текущий уровень дальнобойщика. Наведение курсора на этот виджет позволяет быстро просмотреть статистику вашего профиля. В некоторых случаях в правой части могут появляться дополнительные виджеты, например, если ваш текущий профиль не подключен к World of Trucks или если вы используете версию игры «Open Beta».

В правом нижнем углу вы найдете карусель небольших баннеров, которая дает игрокам быстрый и легкий доступ к последним новостям из официального блога SCS Software и графическим элементам, представляющим новейшие релизы.

Функционально разработчики также сделали навигацию более удобной для геймпада или руля, требуя меньше времени на то, чтобы тянуться к клавиатуре с момента запуска ETS2 или ATS. Этот дизайн также оставляет разработчикам пространство для внесения изменений и доработок там, где это необходимо, а также для внесения дополнений в будущем.