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Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
9.2 17 312 оценок

В патче 1.51 для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator будет обновлен стартовый экран

Genotip71
Новости

С предстоящим обновлением 1.51 для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator одним из первых и самых заметных изменений, с которыми столкнутся игроки, станет полная переработка стартового экрана.

Придерживаясь недавней переработки пользовательского интерфейса, разработчики хотели дизайн, который был бы прост в навигации и понятен всем игрокам. Одно из главных отличий, которое вы заметите в новом титульном экране - это фокус на грузовике в центре экрана.

С левой стороны вы найдете меню, которое обеспечивает легкий доступ к наиболее важным функциям игры, таким как «Параметры», «Менеджер профилей» или другим подменю, таким как «Обозреватель DLC» или «Менеджер модов», которые теперь находятся в разделе «Дополнительно» меню. Вы также найдете текущую версию игры, отображаемую в нижнем левом углу. Если для игры доступно обновление, над версией игры появится текст, уведомляющий вас об этом.

В правой части меню вы можете найти виджет, показывающий ваш текущий выбранный профиль и текущий уровень дальнобойщика. Наведение курсора на этот виджет позволяет быстро просмотреть статистику вашего профиля. В некоторых случаях в правой части могут появляться дополнительные виджеты, например, если ваш текущий профиль не подключен к World of Trucks или если вы используете версию игры «Open Beta».

В правом нижнем углу вы найдете карусель небольших баннеров, которая дает игрокам быстрый и легкий доступ к последним новостям из официального блога SCS Software и графическим элементам, представляющим новейшие релизы.

Функционально разработчики также сделали навигацию более удобной для геймпада или руля, требуя меньше времени на то, чтобы тянуться к клавиатуре с момента запуска ETS2 или ATS. Этот дизайн также оставляет разработчикам пространство для внесения изменений и доработок там, где это необходимо, а также для внесения дополнений в будущем.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
ExtraordinaryJayden

А "микрозатупы" при переходах по настройкам устранят?

0
Doctor_Zloi

А можно не нужно? За столько лет - уже бы и оставили как есть. Лучше бы "сердце России" выпустили. А то строят из себя не пойми что.

0
ExtraordinaryJayden

Там придется расширить карту. Пока не знают какую именно часть расширять, вот и заморозили пока что

-1
Foma Fomich

Пока SCS пляшут под евро и нато дуду, х@@в дров, а не Россия

1
Doctor_Zloi Foma Fomich

Вот в этот коммент я больше верю, чем в тот, что первый был)

1
Постальный

Сравнивая с тем что мы имеем в игре сейчас... ну-у-у, как-то вяло.

0
Lucky3814

Вот именно благодаря таким обновам эта игра и ее замечательные разрабы могут в очередной раз пойти н@@@й.

-1
ratte88

Шизло, не играй и успокойся, будто кто-то заставялет или просит

0