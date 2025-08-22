В патче 1.56 для Euro Truck Simulator 2 будет обновлено DLC HS-Schoch Pack

Отличные новости для всех любителей кастомизации - с выходом обновления 1.56 для Euro Truck Simulator 2 помимо обновления основной игры, пакет тюнинга HS-Schoch также получит существенное обновление и расширение.

Разработчики усердно работали над обновлением этого популярного дополнения, добавляя новые функции и выполняя многочисленные запросы сообщества.

Дополнительные покрытия для аксессуаров:

Хром

Под покраску (теперь можно выбрать любой цвет)

Матовый, под покраску (также можно выбрать любой цвет)

Решетки и лайтбары:

Длинные лайтбары на крыше будут доступны в новых светодиодных и несветодиодных версиях.

Передние лайтбары теперь будут доступны в светодиодных, несветодиодных версиях и даже со стробоскопами.

Нижние решётки также будут обновлены: появятся варианты с прорезями и светодиодная версия.

Будут доступны также два совершенно новых варианта покраски. Все эти новинки предоставят игрокам больше свободы в подборе тюнинговых деталей цвету и внешнему виду вашего грузовика!

С момента выхода дополнения HS-Schoch Pack в ETS2 было добавлено несколько новых грузовиков. В этом обновлении разработчики позаботились о том, чтобы добавить дуги для всех транспортных средств, которых не было в игре на момент выхода оригинального дополнения.

Кроме того, большие вспомогательные фары будут улучшены в версии 1.56 и это станет доступно всем в рамках обновления базовой игры.