ЧАТ ИГРЫ
Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
9.3 25 313 оценок

В патче 1.56 для Euro Truck Simulator 2 будет обновлено DLC HS-Schoch Pack

Genotip71 Genotip71

Отличные новости для всех любителей кастомизации - с выходом обновления 1.56 для Euro Truck Simulator 2 помимо обновления основной игры, пакет тюнинга HS-Schoch также получит существенное обновление и расширение.

Разработчики усердно работали над обновлением этого популярного дополнения, добавляя новые функции и выполняя многочисленные запросы сообщества.

Дополнительные покрытия для аксессуаров:

  • Хром
  • Под покраску (теперь можно выбрать любой цвет)
  • Матовый, под покраску (также можно выбрать любой цвет)

Решетки и лайтбары:

  • Длинные лайтбары на крыше будут доступны в новых светодиодных и несветодиодных версиях.
  • Передние лайтбары теперь будут доступны в светодиодных, несветодиодных версиях и даже со стробоскопами.
  • Нижние решётки также будут обновлены: появятся варианты с прорезями и светодиодная версия.

Будут доступны также два совершенно новых варианта покраски. Все эти новинки предоставят игрокам больше свободы в подборе тюнинговых деталей цвету и внешнему виду вашего грузовика!

С момента выхода дополнения HS-Schoch Pack в ETS2 было добавлено несколько новых грузовиков. В этом обновлении разработчики позаботились о том, чтобы добавить дуги для всех транспортных средств, которых не было в игре на момент выхода оригинального дополнения.

Кроме того, большие вспомогательные фары будут улучшены в версии 1.56 и это станет доступно всем в рамках обновления базовой игры.

Evgen Lawson

ни на одном грузовике не работают противотуманные фары... лодыри конченные

in the void

поправлю: лодыри е б а н ы е

sa1958

Приятная новость.

