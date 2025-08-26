В патче 1.56 для Euro Truck Simulator 2 будет обновлено DLC Schmitz Cargobull Trailer Pack

Сотрудничество с Schmitz Cargobull продолжает расширяться и это обновление добавит новые типы прицепов и функции, которые расширят ваши возможности грузоперевозок.

Главной особенностью этого обновления является модель Schmitz S.CS High Capacity Transport (HCT). Эта конфигурация включает два прицепа, соединённых тележкой. Schmitz Cargobull становится вторым брендом в Euro Truck Simulator 2, предлагающим 32-метровый прицеп HCT.

В этом обновлении также представлено шасси Schmitz S.KO City, оснащённое управляемой осью, которая обеспечивает повышенную манёвренность в ограниченном пространстве. Хотя эта функция в первую очередь предназначена для движения по городу, в Euro Truck Simulator 2 вы можете использовать её где угодно. Будь то поездки по узким улочкам или дальние поездки, эта новая опция добавит разнообразия и гибкости вашему автопарку.

Помимо этих конфигураций прицепов, также появятся новые варианты освещения для прицепов Schmitz Cargobull S.CS, S.KO, S.BO и S.KI. Эти фонари с гордостью украшены логотипом Schmitz Cargobull, что добавит вашей сцепке ещё больше аутентичности.