В патче 1.56 для Euro Truck Simulator 2 будут добавлены новые негабаритные грузы от компании CZ LOKO

В предстоящем обновлении 1.56 разработчики добавят новые грузы от компании CZ LOKO, известного производителя локомотивов, как в базовую игру Euro Truck Simulator 2, так и в дополнение Special Transport!

В базовой игре появятся локомотивы MUV 75 и EffiShunter 300. Хотя это не самые большие и тяжёлые машины, с которыми вам предстоит столкнуться, не стоит их недооценивать - убедитесь, что ваш грузовик хорошо подготовлен к перевозке груза. MUV 75 весит более 14 тонн, а EffiShunter 300 - целых 36 тонн.

В линейке дополнения Special Transport уже представлены крупногабаритные грузы, такие как сочленённый самосвал, большая цистерна, гигантский силос и многое другое. Теперь же к ним присоединится настоящий тяжеловес - EffiShunter 1000, огромный локомотив, построенный CZ LOKO.

Дальнобойщики будут перевозить этого монстра на низкорамном полуприцепе. Насколько же он велик? Общая высота (включая прицеп) достигает впечатляющих 5,3 метра, длина - 16 метров, а ширина - 3,1 метра. Прохождение поворотов с EffiShunter 1000 на буксире потребует точности и стальных нервов.

Для этой работы вашему грузовику понадобится мощный двигатель - сам локомотив весит 80 тонн, плюс ещё 10 тонн приходится на прицеп. Это 90 тонн чистого испытания, которое катится за вами.

Вы сможете доставить EffiShunter 1000 по трём маршрутам: из Берлина в Щецин, из Касселя в Гамбург и из Бремена в Травемюнде. Каждый рейс будут сопровождать два автомобиля сопровождения, чтобы обеспечить безопасность. Тем не менее, ваша задача - избежать любых неприятностей и сохранить этот потрясающий локомотив в целости и сохранности.

Хотя EffiShunter 300 и EffiShunter 1000 вдохновлены реальными моделями локомотивов, разработчики воссоздали их на основе концепции дизайна CZ LOKO, чтобы отразить видение компании в будущем. Это значит, что вы получите доступ к транспортным машинам, которые ещё даже не поступили в производство!

Помните: для перевозки этого прекрасного груза вам потребуется загружаемое дополнение Special Transport. Вы можете приобрести его в любое время в Steam и получить доступ к целому ряду негабаритных грузов. А с выходом обновления 1.56 EffiShunter 1000 будет добавлен в загружаемое дополнение бесплатно.