В патче 1.57 для Euro Truck Simulator 2 будут добавлены новые грузы для DLC Special Transport

Владельцы дополнения Special Transport для Euro Truck Simulator 2 получат бесплатное обновление в предстоящем обновлении 1.57. Проверьте ваши водительские навыки, ведь вас ждут новые и сложные грузы!

Управлять грузовиком, перевозящим огромный груз - задача не из лёгких. Дело не только в размере груза, но и в умении и концентрации, необходимых для его управления. Перемещение такого большого груза по шоссе и узким дорогам - настоящее испытание баланса между мощностью и точностью. Только самые опытные водители могут это сделать. Думаете, у вас всё получится?



Лопасть ветрогенератора

Эта впечатляющая 30-метровая гигантская лопасть ветряной турбины - груз, требующий точности и сосредоточенности при доставке. Он перевозится на специально разработанном полуприцепе-тягаче, оснащенном 30-метровым 4-осным шасси, где каждая ось управляема, что обеспечивает максимальный контроль на крутых поворотах. Вес самого прицепа составляет 20 820 кг, а лопасти - ещё 5500 кг, что является настоящим испытанием мастерства для любого водителя, отважившегося взяться за столь монументальную перевозку.



Подземный погрузчик

Эта тяжёлая машина создана для сложных горнодобывающих работ. Она перевозится на специально разработанном 6-осном низкорамном прицепе, каждая ось которого управляема, что позволяет ей легко маневрировать даже по самым узким дорогам. Сам прицеп весит 35 000 кг и имеет длину 25 метров, что делает его идеальным вариантом для перевозки этого монстра весом 54 500 кг (72 000 кг в загруженном состоянии). Это серьёзное испытание для любого водителя, готового взять на себя один из самых тяжёлых грузов в игре.

Разумеется, вместе с этими новыми грузами появятся и новые маршруты! Лопасти ветряной турбины вы сможете доставлять из Ростока в Берлин (Германия), а также в предстоящем дополнении Nordic Horizons из Ювяскюля в Ваасу.



Оба этих маршрута приведут вас от производителя лопастей прямо на строительную площадку ветряной турбины. Немецкий маршрут, в частности, станет настоящим испытанием вашей точности: узкий финишный участок потребует серьёзных маневров, чтобы попасть на склад и правильно припарковать прицеп.

Для подземного погрузчика будет доступен контракт на работу по специальной транспортировке из Дортмунда в Ганновер, а также в предстоящем дополнении Nordic Horizons от Нарвика до Кируны, который приведет вас из сервисного депо в подземную шахту!