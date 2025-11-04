В патче 1.57 для Euro Truck Simulator 2 будут обновлены грузовики Scania R/S

С выходом обновления 1.57 для Euro Truck Simulator 2 грузовики популярной серии Scania R & S получат значительное обновление, отражающее новейшие технологии и дизайн модельного ряда Scania.

Это обновление представит широкий ассортимент двигателей SUPER, включая варианты мощностью 420, 460, 500 и 560 лошадиных сил. Разработчики знают, что многие игроки с особым нетерпением ждали новейших двигателей Scania V8 и рады сообщить, что мощные двигатели мощностью 590, 660 и 770 лошадиных сил, а также новые трансмиссии Opticruise G25, G33, G38 CM и CMR также будут включены в это обновление. Независимо от того, перевозите ли вы грузы на дальние расстояния по автомагистралям или занимаетесь более сложными негабаритными перевозками, эти двигатели обеспечивают как отличную топливную экономичность, так и тяговую мощь, которой славится Scania.

Интерьеру также уделено особое внимание: появились современные панели приборов Scania Smart Dash и Smart Dash Advanced. Доступные в темном, светлом и специальном вариантах для двигателей V8, каждый из них оснащен усовершенствованными технологиями, разработанными специально для водителя. Благодаря разнообразию возможностей персонализации кабины в ETS2 вы можете быть уверены, что в дороге будете чувствовать себя как дома.

Игроки также смогут оценить ряд новых опций внешнего оформления Scania R & S, включая возможность установки шильдиков SUPER на двигатель, эмблем решётки радиатора и специальных шильдиков на кабину для владельцев тюнинг-пакета Mighty Griffin. Кроме того, будет добавлена возможность установки отдельных задних фонарей, передних крыльев с датчиками и съёмных накладок на задние крылья.

Чтобы лучше отразить реальные конфигурации, будут расширены доступные варианты топливных баков для различных типов шасси, включая:

4x2: 1070 л и 1290 л

6x2: 510 л и 600 л

6x2 Long: 965 л и 1000 л

Помимо всего вышеперечисленного, это обновление представляет официальные окраски Scania SUPER и 770, доступные как для грузовиков, так и для совместимых прицепов. Эти окраски, основанные на реальных образцах, идеально подойдут для всех водителей, использующих новый двигатель SUPER на дорогах Euro Truck Simulator 2.

Разработчики благодарят коллег из Scania за сотрудничество и помощь в реализации этого обновления и надеются, что игрокам понравится изучать новые конфигурации и возможности персонализации, доступные для серии Scania R & S в предстоящем обновлении 1.57.