В патче 1.57 для Euro Truck Simulator 2 будут переработаны логотипы компаний игроков и покраски

В рамках подготовки патча 1.57 часть команды по транспорту работала над переработкой логотипов компаний, которые игроки могут выбрать при создании профиля водителя, а также над подборкой подходящих покрасок для грузовика и прицепа.

Идея родилась из общего видения переделки пользовательского интерфейса и различных элементов, которые разработчики обновляли в последних нескольких патчах. Поэтому было решено создать более современные логотипы компаний, которые будут доступны как в ATS, так и в ETS2, а также соответствующие окраски для грузовиков и прицепов, которые появятся в Euro Truck Simulator 2 в этом обновлении

После согласования концепции началась работа над переосмыслением логотипов и соответствующих им вариантов окраски. Это была непростая задача, потребовавшая тесного взаимодействия между всеми членами команды. Нужно было убедиться, что каждый вариант окраски максимально точно соответствует форме кабин различных грузовиков, окрашиваемых аксессуаров, а также прицепов-фургонов, автоцистерн и самосвалов.



Дизайн-концепция этого обновления основывалась как на модернизации, так и на сохранении. Поскольку существующие раскраски доступны игрокам с 2016 года, главной целью было сделать их более современными и реалистичными. В то же время сочли важным не слишком сильно менять общий вид раскрасок и логотипов по сравнению с оригиналами. Разработчики хотели, чтобы игроки сохранили чувство ностальгии и связи с оригиналом в современной интерпретации.

Помимо визуальных улучшений, обновление также обеспечивает большую гибкость настройки игроков. Разработчики хотели предоставить игрокам больше возможностей для настройки, поэтому все новые раскраски теперь доступны с возможностью выбора цвета RGB. Это даёт каждому игроку возможность либо задать собственные предпочтительные цвета, либо выбрать из предустановленных комбинаций.



Обновлённые логотипы и раскраски компаний будут доступны с выходом версии 1.57. Независимо от того, создаёте ли вы совершенно новый профиль или обновляете облик своей текущей компании, вам понравится современный дизайн, сохранив при этом его классическое очарование.

Игроки American Truck Simulator тоже не забыты, они могут рассчитывать на обновление в будущем.