В патче 1.57 для Euro Truck Simulator 2 появится динамическая погрузка и разгрузка грузов

С предстоящим обновлением 1.57 в Euro Truck Simulator 2 впервые появится функция динамической погрузки и разгрузки.

Разработчики впервые представили эту функцию в American Truck Simulator, а теперь добавляют её и в ETS2. Она появится на некоторых кастомных складах в грядущем дополнении Nordic Horizons, а также будет добавлена ​​на все соответствующие склады на базовой карте и в дополнениях к ней, а также на один склад в Греции - так что опробовать её сможет каждый!

На данный момент эта функция доступна для лесовозных прицепов. Водители, использующие собственный лесовозный прицеп, перевозящий брёвна, крупногабаритные трубы или металлические трубы, смогут самостоятельно погрузить и разгрузить свой груз с помощью погрузчика с различным навесным оборудованием или гусеничного экскаватора. Как только вы прибудете в указанное место и правильно расположите прицеп, процесс погрузки с перевозимым грузом начнётся автоматически.

После завершения загрузки ваш GPS-навигатор автоматически обновит данные о пункте назначения. Прибыв на склад, просто выберите опцию «Где вам это нужно?» и направляйтесь к месту разгрузки, где ваш прицеп будет разгружен.

Эта функция будет доступна на складах сборных конструкций на базовой карте и в уже выпущенных расширениях, а также на нескольких лесопилках, строительных площадках, складах материалов, сталелитейных заводах и других объектах. Что касается кастомных складов, она будет доступна на нескольких складах лесозаготовок в предстоящем дополнении Nordic Horizons, а также на одном складе судоверфи в Афинах, Греция. Разработчики планируют расширить эту функцию в будущих обновлениях.