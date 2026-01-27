В патче 1.58 для ETS2 и ATS будут обновлены пользовательский интерфейс и опыт взаимодействия

Сегодня разработчики подробнее рассмотрели одну из самых значительных частей предстоящего обновления 1.58 для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator - широкий набор изменений пользовательского интерфейса (UI) и опыта взаимодействия (UX).

Это обновление - ещё одна важная веха, поскольку оно затрагивает множество экранов и меню, с которыми вы взаимодействуете ежедневно. Некоторые из этих изменений - это давно запрошенное обновление, в то время как другие являются необходимым шагом вперёд, поскольку разработчики продолжают развивать игры и готовить их к будущим проектам, над которыми активно работают.

Почему эти изменения?

За прошедшие годы ATS и ETS2 значительно развились. Этот рост повлек за собой необходимость пересмотра и модернизации некоторых систем. Цель в обновлении 1.58 - не только визуально и функционально обновить некоторые элементы пользовательского интерфейса и пользовательского опыта, но и создать более гибкую и перспективную основу, способную поддерживать новые функции, контент и платформы в будущем.

Для некоторых игроков эти изменения поначалу могут показаться существенными. Мышечная память, сформированная за сотни (или тысячи!) часов игры, может потребовать некоторой перестройки. Однако в долгосрочной перспективе эти улучшения будут ощущаться более естественно, соответствовать современным стандартам и станут более удобными в использовании по мере дальнейшего развития игр.

Переработанный обучающий режим и контекстные подсказки



Переработанный обучающий режим основан на новой системе контекстных подсказок. Цель состоит в том, чтобы более органично знакомить новых игроков с игрой и её функциями, предоставляя полезную информацию в нужный момент, а не полагаясь исключительно на единый линейный процесс обучения.

Изначально эта система будет включать подсказки из текущего обучающего курса по первой доставке, дополненные набором новых подсказок. Эти подсказки разработаны таким образом, чтобы появляться естественным образом во время игры, помогая новым игрокам понять основные механики, в то время как опытные водители могут сосредоточиться на дороге.

Переработка системы «Советник по маршрутам»

Одно из наиболее заметных изменений в обновлении 1.58 - это полная переработка системы «Советник по маршрутам». Фактически, текущий Советник будет удален и заменен совершенно новой системой на основе виджетов.

Вместо одной фиксированной панели информация теперь будет отображаться в виде отдельных графических виджетов, каждый из которых предназначен для выполнения определенной функции. Такой подход обеспечивает более удобное отображение информации на экране и дает игрокам больше контроля над тем, какую информацию они хотят видеть во время вождения. Виджеты можно настроить в соответствии с различными стилями игры и предпочтениями, будь то минималистичная конфигурация или более информативный интерфейс.

Функция «Краткая информация»

Экран паузы был полностью переработан, чтобы лучше отражать современный стиль игры. С этой целью разработчики воспользовались возможностью переосмыслить экран паузы с нуля и придать ему более четкое назначение, превратив его в функцию «Краткая информация». Новый дизайн фокусируется на представлении ключевой информации в структурированном и легко читаемом виде, включая элементы управления, информацию о грузовике, подробности задания и местные правила - все в одном месте.

В рамках этих изменений некоторая информация, ранее отображавшаяся непосредственно в Советнике, была перенесена в раздел «Быстрая информация». В основном это информация о задании, сведения о повреждениях грузовика, а также параметры настроек грузовика и вызова службы поддержки. Такое перераспределение помогает сделать интерфейс в дороге более понятным, обеспечивая при этом доступ ко всей важной информации в нужный момент, а также закладывает основу для будущих игровых режимов, таких как «Автобусы» и «Путешествие».

В целом, обновленный интерфейс «Быстрая информация» органично вписывается в новое направление пользовательского интерфейса обновления 1.58 и поддерживает цель создания более современного, гибкого и перспективного пользовательского опыта.

Экран управления - улучшения качества жизни и исправления ошибок

Обновление 1.58 вносит ряд завершающих штрихов в существующие экраны управления, включая экраны управления водителями, прицепами, грузовиками и гаражами. Вместо масштабной переработки эти изменения сосредоточены на улучшении уже существующих элементов за счет повышения удобства использования, ясности и общей отточенности, а также устранения ряда мелких недостатков.

Одно из практических улучшений - улучшенная наглядность информации о нанятых водителях. Теперь игроки смогут легче отслеживать прогресс навыков своих водителей, что позволит им более четко видеть, как развивается их команда с течением времени. Кроме того, текущий выбранный уровень обучения для каждого нанятого водителя будет отображаться непосредственно в обзоре навыков, что позволит игрокам быстро его увидеть.

Наряду с этими улучшениями были также внесены постепенные улучшения в UX, UI и управление с помощью контроллера, а также добавлен более понятный доступ к информации, связанной с компанией, такой как название и логотип компании, включая возможность их редактирования.

Все эти изменения призваны сделать повседневные задачи управления более удобными и информативными, улучшая игровой процесс без изменения привычной структуры, к которой игроки уже привыкли.

Улучшения конфигуратора грузовиков

Конфигуратор грузовиков и прицепов, а также проводник, также получают целенаправленные улучшения. Хотя эти экраны обладают широкими возможностями, их текущая форма не всегда оптимальна для использования с контроллером или мышью, поскольку некоторые функции неясны, сложны в навигации или не имеют полезных всплывающих подсказок и подсказок. В рамках этого обновления также был решен ряд мелких проблем.

Вместо полной переработки дизайна, цель - усовершенствовать и улучшить существующий пользовательский интерфейс. Это означает более понятную навигацию, улучшенную обратную связь, добавление подсказок там, где это необходимо и общее повышение стабильности, при этом сохраняя привычную структуру.

Эти изменения должны сделать настройку грузовика более доступной и приятной, независимо от того, регулируете ли вы детали с помощью мыши или перемещаетесь по меню с помощью удобного контроллера.

Все эти улучшения являются частью долгосрочного видения American Truck Simulator и Euro Truck Simulator 2. Они помогают подготовить ядро игр к захватывающим новым проектам, которые еще впереди, а также сделать повседневный игровой процесс более плавным и приятным.