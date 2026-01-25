В патче 1.58 для ETS2 и ATS будут переработаны физика и коллизии

В рамках подготовки к появлению новых типов транспортных средств в грядущем контенте для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator, таком как Road Trip и Coaches, разработчики пересмотрели и значительно улучшили внутриигровую физическую симуляцию, включая поведение транспортных средств, их реакцию на ваши действия, а также обработку коллизий и контактов с окружающим миром.

Чтобы это стало возможным, пришлось основательно заглянуть «под капот» и пересмотреть некоторые фундаментальные принципы моделирования физики в играх. Были внесены некоторые корректировки с учетом новых категорий транспортных средств, часто более легких, коротких и в некоторых случаях более мощных, чем те, для которых изначально была настроена симуляция, но многие улучшения также приносят пользу всем транспортным средствам, включая грузовики, с которыми вы уже знакомы.

Цель на протяжении всего этого процесса была проста: улучшить реализм и отзывчивость, сохранив при этом узнаваемый и улучшенный основной опыт вождения грузовика. Несмотря на масштаб работы, цель всегда заключалась в улучшении того, что игроки уже знают и чем наслаждаются. Многое изменилось, но разработчики очень старались, чтобы основной опыт вождения грузовика остался узнаваемым, но улучшенным.

Одной из первых областей, получивших улучшения, стала реакция дроссельной заслонки, которая теперь корректно рассчитывается на основе карты крутящего момента двигателя. В сочетании с более реалистичным уровнем сопротивления двигателя при отпускании педали газа это делает движение накатом более естественным и обеспечивает более плавное и правдоподобное движение на крейсерской скорости.

Помимо реакции двигателя, обновление также включает механические улучшения, которые добавляют дополнительные нюансы в поведение грузовиков на разных поверхностях. Теперь колеса меняют угол развала при движении по бездорожью, что лучше отражает поведение подвески с жесткой осью, а при повороте колес также учитывается угол наклона оси поворота. Это тонкие детали, но они способствуют более аутентичному ощущению на неровной местности или при выезде с идеально ровных дорог. Звук во время движения также был улучшен: звуки турбокомпрессора теперь более точно отражают работу двигателя, что делает общую обратную связь от вождения более точной.

Ещё одно изменение, которое вы сможете заметить - это то, что двигатель теперь немного увеличивает обороты, чтобы нарастить крутящий момент перед троганием с места. Это помогает грузовику чувствовать себя немного живее при трогании с места. Однако это улучшение также создало проблемы в определённых ситуациях, особенно при трогании на подъёмах, поэтому была введена система помощи при трогании на подъеме, чтобы облегчить эти ситуации и сделать их более надёжными.

Разработчики также уделили время улучшению ощущений от игры для пользователей клавиатуры, где управление дроссельной заслонкой часто бывает либо полным, либо нулевым. Это привело к разработке системы двойного управления дроссельной заслонкой. Удерживание клавиши дроссельной заслонки теперь включает частичное нажатие, что позволяет плавно и контролируемо ускоряться и легче перейти на спокойный крейсерский темп. Когда вам потребуется больше мощности для таких ситуаций, как обгон или подъем в гору, вы можете дважды нажать клавишу дроссельной заслонки для полного ускорения. После завершения обгона или достижения вершины холма просто отпустите клавишу дроссельной заслонки и нажмите ее снова, чтобы вернуться к частичному нажатию.

Эта функция будет отключена по умолчанию, а это значит, что автомобили будут продолжать демонстрировать свои возможности в обычном режиме. Однако вы сможете включить её в настройках, если хотите попробовать более плавную и комфортную реакцию дроссельной заслонки на клавиатуре. Возможно, эта опция окажется особенно полезной не только для грузоперевозок, но и для вождения в будущем.

Подготовка физической модели к появлению малогабаритных транспортных средств не сводилась к простой корректировке нескольких параметров. Это потребовало тщательного внимания к системе, которая разрабатывалась и настраивалась под грузовики на протяжении многих лет, а также расширения этой модели за пределы её первоначального замысла.

В этом предстоящем обновлении разработчики также воспользовались возможностью пересмотреть ещё один важный аспект управления автомобилем. Для American Truck Simulator скорректировали геометрию коллизий почти на всех дорогах и эта работа также помогла улучшить устойчивость грузовиков в некоторых конкретных случаях. Например, вы можете почувствовать разницу при въезде в полосы поворота на перекрестках автомагистралей на высоких скоростях, где управление теперь кажется более стабильным и контролируемым.

Если говорить более техническим языком, это связано с тем, как кривизна дороги была представлена ​​в исходной треугольной модели коллизий. По мере изменения угла крена дороги треугольники, используемые для формирования кривых, могли создавать едва заметный «пилообразный» профиль вдоль центра дороги, поскольку грани столкновения поворачивались друг к другу. Это могло уменьшить силу трения, прикладываемую к колесам в определенных ситуациях, влияя на стабильность и плавность движения. С обновленной моделью коллизий теперь есть возможность создавать более плавную кривизну дороги непосредственно в геометрии коллизий, улучшая контакт колес и обеспечивая более предсказуемое поведение на дороге.

Обновление 1.58 - это только начало более широкого набора улучшений. Оно знаменует собой отправную точку для более масштабных изменений, которые будут вноситься в рамках подготовки к будущему контенту, а также повышает общее качество, реализм и отзывчивость управления как в Euro Truck Simulator 2, так и в American Truck Simulator.

Продолжая работу над новыми типами транспортных средств, которые появятся в играх, особенно для Road Trip, разработчики вступают в область, которую никогда раньше не приходилось моделировать. Некоторые из этих транспортных средств могут обладать такими уровнями мощности и крутящего момента, которые выводят игровой мир, ресурсы, код и физические системы на совершенно новый уровень.

С самого начала план Road Trip никогда не заключался в конкуренции с гоночными или хардкорными симуляторами, а в том, чтобы предложить нечто иное, возможность исследовать и испытать созданный виртуальный мир с новой точки зрения за рулем культовых автомобилей, найдя баланс, который бы оставался приятным даже для казуальных игроков. Поэтому разработчики могут предпочесть настроить параметры производительности автомобиля таким образом, чтобы игрок не слишком сильно страдал от ошибок вождения. Будет сделан выбор, соответствующий ограниченному сюжету ранних пакетов Road Trip, выбор, к которому можно вернуться позже, поскольку концепция Road Trip заключается в ее развитии с течением времени. Разработчики хотят обеспечить, чтобы процесс вождения оставался правдоподобным, стабильным и приятным.