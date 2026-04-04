В патче 1.59 для ETS2 и ATS будет добавлена новая функция - буксировка на дорогу

Разработчики SCS Software представили новую функцию, которая станет доступна как в Euro Truck Simulator 2, так и в American Truck Simulator с выходом обновления 1.59 - услугу Буксировка на дорогу.

Функция Буксировка на дорогу разработана для улучшения общего качества жизни игроков за счет уменьшения количества неприятных ситуаций во время игрового процесса. Она позволит водителям быстро восстановить равновесие, если их грузовик перевернется, застрянет в кювете или на неровной местности. Также это поможет предотвратить сбои в многопользовательских сессиях, позволяя игрокам продолжать движение в составе колонны, если они застряли, без необходимости буксировки в сервисный центр, что может вызвать ненужные задержки.

Поэтому, если вы оказались в сложной ситуации, вы можете просто найти новую кнопку Буксировка на дорогу в меню Сервис (по умолчанию установлена ​​клавиша F7). После оплаты небольшой суммы за услугу буксировки вас доставят в ваше последнее безопасное место на дороге.

Только будьте осторожны: если вы отсоедините прицеп заранее, он останется в исходном положении и будет буксироваться только грузовик. Кроме того, если вы отъедете слишком далеко от вашего последнего безопасного места на дороге, функция Буксировка на дорогу может стать недоступной, чтобы предотвратить злоупотребление ею.

И не волнуйтесь, разработчики также сохранят функцию Буксировка в сервис, поскольку она служит другой цели. Буксировка в сервис предназначена для ситуаций с серьезными повреждениями автомобиля, когда движение невозможно и требуется ремонт. Буксировка на дорогу, с другой стороны, в основном используется для быстрого возвращения автомобиля в рабочее состояние на дороге.

Разработчики надеются, что игроки оценят эту новую функцию, которая появится в обновлении 1.59 и поможет быстро вернуться на дорогу без необходимости буксировки в сервис.