В патче 1.59 для Euro Truck Simulator 2 будут добавлены холодильные установки Thermo King

Разработчики SCS Software сообщили, что компания Thermo King, специализирующаяся на решениях для контроля температуры в грузовиках, прицепах и многом другом, присоединится к ETS2 со своими холодильными установками для прицепов в качестве бесплатного обновления!

Thermo King, бренд компании Trane Technologies, является мировым лидером в области контроля температуры при транспортировке с момента своего появления в этой сфере в 1938 году. Их решения охватывают системы контроля температуры для фургонов, грузовиков, прицепов, железнодорожных вагонов и интермодальных контейнеров, а также продукцию для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Поддерживая оптимальные условия независимо от окружающей среды, их технология защищает широкий спектр чувствительных товаров, от свежих и замороженных продуктов питания до фармацевтических препаратов, электроники и многого другого.

В Euro Truck Simulator 2 холодильные установки Thermo King заменят все небрендированные установки, которые были в базовом и DLC-вариантах рефрижераторных прицепов, добавив дополнительный реализм при перевозке чувствительных к температуре грузов и позволяя увидеть на прицепе известный бренд из реального мира.

Итак, в обновлении 1.59 вы сможете увидеть холодильные установки Thermo King A-360, A-400, A-500, SLXi 300 и SLXi 400 на передней части ваших одноприцепных автомобилей, обеспечивающие различную производительность охлаждения прицепов в зависимости от транспортных потребностей. Кроме того, будет добавлена установка UT-1400R, разработанная для двухприцепных конфигураций и устанавливаемая под прицепом.

Разработчики выражают огромную благодарность компании Thermo King за предоставленную возможность добавить их холодильные установки в Euro Truck Simulator 2, что поможет сделать игру более реалистичной!