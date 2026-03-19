В патче 1.59 для Euro Truck Simulator 2 появится Volvo Trucks Experience Center

В грядущем обновлении 1.59 в Euro Truck Simulator 2 появится нечто особенное! Благодаря сотрудничеству разработчиков с Volvo Trucks у вас скоро появится возможность проверить свои навыки управления грузовиком в знаменитом Volvo Trucks Experience Center, расположенном в Гётеборге, Швеция!

Расположенный в Гётеборге, на родине Volvo Trucks, Volvo Trucks Experience Center объединяет презентационные пространства бренда и специально построенный полигон для вождения, созданный для демонстрации характеристик и инженерных решений автомобилей Volvo Trucks. Посетители могут ознакомиться с последними инновациями, технологиями и наследием Volvo на территории центра, но главной его особенностью является специально оборудованная трасса для вождения.

Тщательно спроектированная трасса включает в себя плавные повороты, более крутые технические виражи, перепады высот, спуски и разнообразные дорожные условия. В совокупности эти элементы позволяют водителям оценивать поведение автомобиля в контролируемой среде, выявляя устойчивость, точность торможения, характеристики управляемости и общий комфорт вождения, выходящие за рамки обычных дорожных условий.

В Euro Truck Simulator 2 Volvo Trucks Experience Center воссоздан практически 1:1. Игроки смогут проехать по всей трассе и исследовать окрестности комплекса. Разработчики уделили пристальное внимание деталям, чтобы точно воспроизвести планировку и атмосферу реального места, включая все парковочные зоны, являющиеся частью центра, обеспечив тем самым максимально приближенный к реальности опыт.

Водителям, желающим посетить эту уникальную зону, придётся объехать окрестности Гётеборга, чтобы обнаружить ещё не отмеченный на GPS-навигаторе вход, ведущий на территорию объекта.

И не забудьте, что, поскольку это место находится в Швеции, для его посещения потребуется дополнение Scandinavia.