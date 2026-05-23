Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
Симулятор, Менеджер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 27 450 оценок

В патче 1.60 для ETS2 и ATS будет добавлен виджет с подробной информацией о задании

Genotip71 Genotip71

В предстоящем обновлении 1.60 продолжится совершенствование системы виджетов в Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator на основе отзывов, полученных от сообщества. Встречайте виджет с подробной информацией о задании.

На основе отзывов сообщества и с учетом будущих разработок виджетов, виджет Подробная информация о вакансии будет представлен в обновлении 1.60. Его основная цель - обеспечить новый, более быстрый и лаконичный способ отображения актуальной информации о вакансии.

В текущей версии эта информация распределена по нескольким экранам, большая часть которой отображается в разделе Быстрая информация, где в настоящее время указаны место погрузки и разгрузки, доход от работы, тип и вес груза, следующая остановка для отдыха и оставшееся время до завершения работы, которое также отображается под GPS.

После добавления виджета Подробности работы вы сможете включить его через меню Параметры виджета (F6). Виджет будет отображать ключевую информацию о работе, включая тип и вес груза, место доставки, доход от работы (выделенный цветом) и оставшееся время до завершения работы, так что игроки будут иметь эту информацию под рукой немедленно, без необходимости ставить игру на паузу.

Кроме того, оставшееся время работы больше не будет отображаться на GPS и будет показываться исключительно в виджете Подробности работы, а информация о следующей остановке для отдыха будет удалена из подробностей работы и будет отображаться только на GPS.

SweatyCurtain

Словно он должен был давно быть опционально. А не сейчас добавить.

Akki1

это все намеки на переработку экономики? 🌚

Шрек vs Clair Obser 33

Звони на ATS!

CTPAuDEP

Лучше бы растительность нормальную нарисовали, чем хернёй страдать.