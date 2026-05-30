В патче 1.60 для ETS2 и ATS будет расширена механика отдыха

Сегодня разработчики представили предварительный обзор грядущего обновления 1.60 для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator с функцией «Расширенная механика отдыха», которая изменит работу системы усталости в играх.

После многочисленных просьб от сообщества в игры внедряется механика расширенного отдыха. Эта новая функция дает игрокам больший контроль над периодами отдыха, позволяя им выбирать, как долго они хотят спать и когда именно хотят проснуться, вместо того, чтобы быть ограниченными заранее определенной продолжительностью отдыха.

Наряду с этим изменением, система усталости теперь будет разделена на два отдельных значения: состояние покоя и обязательный перерыв, каждое из которых будет представлено своей иконкой в ​​пользовательском интерфейсе.

Состояние покоя, символизируемое иконкой кровати, теперь будет постепенно уменьшаться, а не восстанавливаться со временем. Длительные периоды вождения будут неуклонно снижать состояние покоя, в то время как отдых будет восстанавливать его быстрее. Игроки будут получать предупреждение, когда их состояние покоя станет критически низким, а после достижения истощения начнут происходить эпизоды микросна.

Система обязательных перерывов, обозначаемая значком «P» вместе с оставшимся временем до обязательной остановки, будет работать более строго. Игроки получат уведомление за два часа до обязательного перерыва, а также еще одно предупреждение, если они превысят допустимое время вождения, что также повлечет за собой штраф за нарушение правил дорожного движения.

В American Truck Simulator водители могут находиться за рулем до 14 часов, прежде чем им потребуется обязательный перерыв, после которого необходимо 10 часов непрерывного отдыха. В Euro Truck Simulator 2 водители могут ехать до 10 часов, прежде чем им потребуется обязательный перерыв, после которого необходимо 9 часов непрерывного отдыха.

Разработчики считают, что эти нововведения, которые появятся в играх с будущим обновлением 1.60, предоставят игрокам большую гибкость и возможности настройки, а также повысят реализм. Однако обе системы можно включать или отключать независимо в настройках, что позволит вам адаптировать игровой процесс под свои предпочтения.