В патче 1.60 для ETS2 и ATS будет улучшена система материалов

В обновлении 1.60 разработчики представят улучшенную систему материалов для интерьера некоторых грузовиков!

Улучшенная система материалов, которая будет внедрена в обновлении 1.60 для обеих игр, значительно улучшит освещение и визуальное качество салонов некоторых грузовиков. Основное внимание уделяется улучшению реакции материалов интерьера на свет, что приведет к более читабельной, детализированной и визуально приятной обстановке в кабине.

В ходе разработки проекта Road Trip был внедрен широкий спектр визуальных и технических улучшений. Одним из наиболее значительных изменений стало перепроектирование материалов, используемых в отделке салона автомобиля.

Этого просили в сообществе уже некоторое время, поскольку предыдущая система часто делала интерьеры слишком темными и плоскими, особенно в сценах без прямого освещения. В результате, она делает различия между такими материалами, как кожа, ткань, пластик и металл, гораздо более заметными, даже в условиях низкой освещенности.

Главная цель новой технологии - обеспечить больше света в затененных зонах салона автомобиля. Предыдущая система с трудом справлялась с непрямым освещением в таких условиях, из-за чего многие детали терялись в темноте. Новое решение использует несколько вариантов динамических кубических карт, позволяя всем материалам более естественно отражать окружающую среду и более реалистично реагировать на окружающий свет. Отражения от окружающей среды больше не ограничиваются полированными металлическими поверхностями. Это изменение значительно увеличивает глубину и читаемость интерьера.

Также были внесены незначительные корректировки в общее освещение, в основном сосредоточившись на балансировке экспозиции и контраста, а также внесены тонкие визуальные улучшения для плохих погодных условий, чтобы добиться более согласованного и изысканного вида.

Разработка этой системы велась параллельно с проектом Road Trip, где её важность стала ещё более очевидной. В салонах небольших, тёмных легковых автомобилей недостаток непрямого света ощущался сильнее, чем в грузовиках с яркими кабинами и большими окнами, которые часто пропускают прямой свет. Таким образом, Road Trip послужил идеальной средой для разработки и доработки этих технологий.

Вся система изначально проектировалась с учётом салонов грузовиков в обеих играх, поэтому базовые игры и их существующие автопарки постепенно также получат выгоду от этих улучшений. На протяжении всего процесса учитывались потребности игроков с менее мощным оборудованием. Разработчики стремились сделать визуальные улучшения максимально эффективными, минимизируя при этом затраты производительности.

Первыми грузовиками, которые получат преимущества от улучшенной системы материалов, станут модели DAF NGD и MAN TG3 TGX в ETS2. В ATS игроки увидят переработанные интерьеры для Mack Anthem и Western Star 49X. С будущими обновлениями эта технология постепенно добавится и для других грузовиков в обеих играх.

Разработчики надеемся, что эта новая функция заставит вас с ещё большим нетерпением ждать обновления 1.60, поскольку оно значительно улучшит интерьеры этих грузовиков и сделает обзор из кабины водителя лучше, чем когда-либо!

Обратите внимание, что автомобили Road Trip не будут выпущены с обновлением 1.60.