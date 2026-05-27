В патче 1.60 для ETS2 и ATS появится игровое радио

В Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator с грядущим обновлением 1.60 будет добавлена совершенно новая функция - игровое радио!

Для многих водителей музыка и открытая дорога неразрывно связаны. Независимо от того, едете ли вы по сельской местности на закате, перевозите грузы по оживлённым автомагистралям или отдыхаете во время долгой ночной поездки, правильно подобранный саундтрек может полностью изменить атмосферу вашего путешествия. С Game Radio разработчики хотели вывести этот опыт на совершенно новый уровень, а не просто создать музыкальный плеер.

Game Radio - это совершенно новая внутриигровая радиосистема, разработанная для углубления погружения, поддержки ролевой игры и придания каждой поездке большей аутентичности. Вместо того чтобы рассматривать радио как просто ещё одну техническую функцию, разработчики создали коллекцию станций с собственным уникальным стилем, философией, настроением и звучанием. Это первая глава Game Radio - построенная на музыке и в будущем планируется добавить ещё больше слоёв.

На момент запуска Game Radio будет включать пять уникальных радиостанций:

Rust FM

Rust FM - это радиостанция, ориентированная на гитарную музыку и охватывающая пять десятилетий рока, от психоделического гаражного звучания конца 60-х до современного инди. Она создана для водителей, которые любят сырые риффы, продолжительные соло, дисторшн и живую энергию.

На этой станции, среди прочих, выступают Sorry и SASAMI, обе группы на лейбле Domino Records. Sorry - инди-группа из Северного Лондона, чей дебютный альбом был спродюсирован совместно с Джеймсом Дрингом из Gorillaz, а SASAMI - классически образованный валторнист из Истманской школы музыки, который писал музыку для фильмов и рекламных роликов, прежде чем начать сольную карьеру. Также в эфире: Holiday Ghosts, дуэт из Корнуолла, записывающийся на собственном оборудовании и завоевавший преданных поклонников в британском андеграунде.

Escape

Escape - для водителей, чья нервная система перегружена, место, где можно замедлиться, успокоиться и найти тишину. Низкокачественные текстуры, джазовые аккорды, минималистичные ритмы. Escape идеально подходит для спокойных ночных поездок и моментов за рулем.

В настоящее время Escape также является единственной доступной на момент запуска станцией, безопасной для стриминга и включает в себя StreamBeats от Харриса Хеллера - музыкальную библиотеку, созданную стримером для стримеров. Музыка в ней лицензирована специально для стримеров, что помогает избежать претензий по авторским правам и поддерживает монетизацию контента. Игроки смогут включить режим стримера непосредственно из меню игры.

PUMP IT!

PUMP IT! превращает салон вашего грузовика в танцпол, построенный на гипнотических битах и ​​точно выверенном звучании. Эта станция - это движение и интенсивность. Не думайте об этом. Просто почувствуйте. В программе: Тони Ромера, французский продюсер, автор официальных ремиксов для Calvin Harris и Diplo, а также трек №1 в общем чарте Beatport и KIDSØ, мюнхенский дуэт, известный своими полностью импровизированными живыми выступлениями с визуальными инсталляциями на европейских фестивалях.

Pop Gear

Pop Gear работает на запоминающихся мелодиях, динамике и дофамине. Созданная для привлечения внимания и пробуждения непреодолимого желания послушать ещё одну песню, станция процветает благодаря эмоциональным подъемам современной поп-музыки: современное звучание, цепляющие мелодии, одна за другой запоминающиеся мелодии. В эфире - дуэт Palace Winter из Копенгагена, который New York Times назвала «мрачно опьяняющим зельем» и School of X, датский исполнитель, чья музыка балансирует между оркестровым попом и сырой электроникой.

Roadio

Roadio посвящен американской корневой музыке, которая кажется основательной, честной и глубоко связанной с духом открытой дороги. Вдохновленный широкими пейзажами, придорожными кафе, пустынными шоссе и классической американской музыкой, Roadio стремится стать идеальным спутником в дальних поездках и тихих моментах размышления. В записи приняли участие Бонни «Принц» Билли, один из самых уважаемых голосов инди-фолка, чья песня «I See a Darkness» была исполнена Джонни Кэшем, номинант на премию «Грэмми» и обладатель премии IBMA «Автор песен года» 2021 года Томм Ютц и новозеландская певица и автор песен Эмбер Линн Никол.

В Game Radio представлена ​​музыка от артистов самых уважаемых независимых лейблов мира, включая Domino Recording Company, где записываются Arctic Monkeys, Franz Ferdinand и Wet Leg, а также Drag City, Ninja Tune и независимых исполнителей, которые записывают и гастролируют исключительно на своих условиях. Каждый трек был отобран вручную и создан таким образом, чтобы выдерживать сотни часов вождения.

Особенности Game Radio

Game Radio расширит существующий аудио-опыт, дополнив текущие системы потокового радио (онлайн-радио) и музыкального проигрывателя, а также внесет множество улучшений в выбор музыки, пользовательский опыт и общее взаимодействие с внутриигровыми аудиоплеерами.

Игровой виджет

Во время движения виджет «Аудиоплеер» будет отображаться над интерфейсом навигации и показывать подробную информацию о воспроизведении, включая:

Уникальное название станции и значок

Название текущей песни

Имя исполнителя

Анимированная визуализация звуковой волны

Индикатор избранной станции

Игроки также смогут настроить поведение виджета через меню «Параметры виджета» (F6), что позволит им определить, как и когда будет отображаться информация о радио во время игры.

Поддержка станций, созданных сообществом

Разработчики также рады поддержать творческие возможности сообщества моддеров. Игроки смогут создавать собственные радиостанции со своей музыкой и делиться ими с сообществом для воспроизведения, как и любыми другими модами.

Игровое радио разработано таким образом, чтобы стать частью самого процесса вождения. Различные станции могут полностью изменить атмосферу вашей поездки, независимо от того, перевозите ли вы грузы в плотном городском потоке, пересекаете отдаленные пустыни или наслаждаетесь живописными дорогами по Европе и Северной Америке.

Эта функция также улучшает существующие системы музыки и радио, создавая более комфортное прослушивание во время вождения.