В патче 1.60 для ETS2 появятся новые аксессуары для тюнинга Volvo FH Series 6

В рамках обновления 1.60 для Euro Truck Simulator 2 будут добавлены новые элементы тюнинга Volvo FH Series 6.

Вскоре игроки смогут персонализировать свой Volvo FH Series 6, используя ряд новых аэродинамических элементов. В предстоящем обновлении появятся новые аэродинамические дефлекторы на крышу, доступные для вариантов с кабиной Sleeper Cab, Globetrotter и Globetrotter XL. Эти обновленные компоненты помогают создать более плавный и изысканный профиль крыши, органично вписываясь в общий дизайн грузовика.

Наряду с этими дополнениями, для всех вариантов кабины Aero также будет доступна опция добавления новой черной аэродинамической отделки передних стоек, как на новейшем поколении грузовиков Volvo FH. Эти нововведения отражают постоянные усилия Volvo Trucks по повышению аэродинамической эффективности и оптимизации воздушного потока вокруг кабины для повышения энергоэффективности и общих характеристик автомобиля.

Некоторые аэродинамические решения, наблюдаемые на реальных грузовиках, даже заимствованы из технологий и концепций, используемых в аэрокосмической отрасли!

Команда разработчиков тщательно проработала эти новые детали для предстоящего обновления. Независимо от того, предпочитаете ли вы создать чистый грузовик заводской комплектации или модернизировать свой автомобиль для дальних поездок по Европе, эти новые аэродинамические элементы предложат еще больше возможностей для персонализации вашего грузовика и автопарка.