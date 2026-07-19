В патче 1.61 для Euro Truck Simulator 2 будет переделан прицеп для перевозки скота

Прицеп для перевозки скота в предстоящем обновлении 1.61 для Euro Truck Simulator 2 будет полностью переработан с нуля.

Целью было создание модели, максимально приближенной к тому, что можно увидеть на дорогах в реальном мире, с упором на детали. Вдохновившись современными европейскими прицепами для перевозки скота, команда разработчиков полностью переделала прицеп с нуля, заменив предыдущую, более старую модель, на совершенно новую.

Одно из самых заметных изменений - это замена устаревшего варианта с нижней осью на заниженную конструкцию шасси с двойными колесами. Кроме того, прицеп был усовершенствован: улучшены пропорции, обновлены детали и в целом он выглядит более аккуратно и современно.

Для владельцев собственных прицепов для перевозки скота обновленная версия прицепа предложит множество вариантов индивидуальной настройки, включая два варианта шасси: 3-осный с прямой осью и 3-осный с заниженной осью. Водители также смогут выбирать между алюминиевым кузовом и кузовом, полностью пригодным для покраски.

В комплект также входит широкий выбор аксессуаров для индивидуальной настройки вашего прицепа, включая ящики для хранения, резервуары для воды, боковые защитные элементы, полные боковые чехлы, крылья, габаритные огни, задние бамперы, брызговики, запасное колесо и огнетушитель.

Также будут доступны новые настраиваемые варианты окраски для собственных прицепов, позволяющие персонализировать до четырех различных цветовых зон на определенных участках прицепа для еще большей индивидуализации. Варианты трафика также были переработаны на основе новой модели собственных прицепов, а варианты окраски, предлагаемые компанией, полностью переработаны, чтобы лучше отражать более реалистичные транспортные операции.