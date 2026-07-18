В патче 1.61 для Euro Truck Simulator 2 будут обновлены прицепы Schwarzmuller

В 2016 году для Euro Truck Simulator 2 был выпущен пак прицепов Schwarzmüller, ставший популярным дополнением к автопаркам многих игроков. С предстоящим обновлением 1.61 разработчики начнут обновление DLC Schwarzmüller Trailer Pack, чтобы лучше отразить новые современные конструкции прицепов, начиная с полной переработки одного из низкорамных прицепов с аксессуарами.

Поскольку модельный ряд прицепов Schwarzmüller постоянно развивается, настало подходящее время пересмотреть этот популярный набор и привести его в большее соответствие с современными разработками производителя. Главным обновлением стал переработанный низкорамный прицеп, который был воссоздан таким образом, чтобы максимально точно соответствовать последней модели Schwarzmüller.

Помимо самого прицепа, обновлен и доступный к нему комплект аксессуаров, дизайн которых лучше отражает современное оснащение и стиль компании Schwarzmüller. Хотя варианты грузоподъемности остались прежними, это обновление знаменует начало более масштабной задачи - полной переработки всего комплекта прицепов Schwarzmüller.