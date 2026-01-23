В режим Академия вождения в ETS2 и ATS будет добавлено управление двойным прицепом

Предстоящее обновление 1.58 для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator представит третий модуль для Академии вождения - «Управление двойным прицепом», полный совершенно новых сценариев. Давайте подробнее рассмотрим, что нас ждет!

На этот раз команда углубилась в изучение того, как передать больше практических знаний об управлении грузовиками с двумя прицепами, более известными как «двойные прицепы». Был подготовлен набор сложных сценариев, которые шаг за шагом проведут игроков через движение вперед, маневрирование и движение задним ходом с двойными прицепами.

Модуль «Управление двойным прицепом» должен быть доступен любому, кто уже прошел модуль «Основы вождения грузовика» и основываться на знаниях, полученных при управлении одинарным прицепом. Если вы раньше не играли в модуль «Профессиональное вождение грузовика», это не проблема, но модуль может дать вам полезное преимущество на старте.

Процесс разделен на три главы, начиная с маневров при движении вперед, затем постепенно переходя к техникам, необходимым для движения задним ходом с двойным прицепом. Далее модуль переходит к более динамичным, реалистичным сценариям, где вы сможете по-настоящему проверить свои новые навыки.

Разработчики также хотели немного разнообразить игровой процесс, поэтому игроки в ETS2 и ATS не получат идентичный набор сценариев. Вместо этого в каждой игре будут свои собственные, специально разработанные задания и разные типы сдвоенных прицепов. В ETS2 вы получите практический опыт работы со сдвоенным прицепом Euro Combi, а водители ATS столкнутся с задачей работы со сдвоенным прицепом типа B-Double. Хотя такая комбинация может быть не самым распространенным явлением на дорогах США, она предоставляет отличную возможность проверить свои навыки управления и маневрирования длинной и сложной системой, состоящей из тягача с двумя прицепами, а также применить свои знания в работе с другими комбинациями прицепов.

Чтобы сделать задачу немного интереснее, были включены несколько пар сценариев, посвященных выполнению одного и того же маневра в обратном порядке, но с другим исходным положением. Сначала вы узнаете, как действовать в ситуации, когда ваши прицепы выровнены. Затем вы можете попробовать следующий сценарий, где грузовик и прицепы изначально находятся не в идеально выровненном положении, что добавляет дополнительную сложность, требуя корректировки с самого начала. Такое невыровненное положение грузовика и прицепов - наиболее распространенная ситуация, с которой могут столкнуться водители.

Как и в предыдущих модулях «Академии вождения», за прохождение всех сценариев в этой главе вы получите награду - очаровательную игрушку в виде таксы по имени Фрэнки для кабины вашего грузовика, готовую ехать с вами. Имейте в виду, что эта награда привязана к внутриигровому профилю, который вы использовали для прохождения этой главы. А ещё вы можете получить достижение «Двойная проблема» после успешного прохождения двенадцати сценариев в этом модуле.

И не забывайте, что всё, что вы видите здесь, находится в стадии разработки и может измениться к релизу.