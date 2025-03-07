В режим Академия вождения в Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator будут добавлены новые сценарии

В SCS Software в настоящее время идет работа над новым набором сценариев для режима Академия вождения для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator, которые действительно проверят ваши навыки дальнобойщика, когда они появятся в будущем!

Разработчики выпустили режим Академия вождения в качестве бесплатного обновления в октябре прошлого года, где были представлены наборы сценариев в 5 главах - от основ вождения грузовика до более сложных задач. Режим был вдохновлен многими игроками, которые использовали игры SCS Software, чтобы получить представление об управлении грузовиком и прицепом, а также научиться маневрировать и двигаться задним ходом. Теперь, спустя несколько месяцев, будет сделан шаг вперед с набором гораздо более сложных сценариев, которые станут частью предстоящего модуля под названием Навыки вождения грузовика и проверят даже самых опытных водителей на пределе возможностей.

Для этого нового модуля и набора сценариев также будет введена новая система вознаграждений. Самое главное - по-прежнему точно завершить сценарий, проехав по указанному пути и избежав столкновений. Для уровня мастерства могут быть дополнительные условия, которые вам придется выполнить, чтобы успешно пройти сценарий.

В новом модуле игроки смогут получить до 3 коллекционных звезд, которые можно заработать, выполнив дополнительные условия, такие как использование только внутренней камеры, ограничение переключения передач между передним и задним ходом или завершение сценария за установленное время.

Цель разработчиков - проверить навыки игроков и позволить им проявить себя как водителям высшего уровня, решая каждый сценарий самостоятельно, без пошагового руководства. Вот почему в этом модуле вы не найдете никаких заранее записанных видеоуроков и вам придется использовать все знания, которым вы научились в первом модуле Академия вождения.

Но это еще не все. Режим Академия вождения также получит новый контент в предстоящем обновлении 1.54. Каждый, кто завершил или завершит весь первый модуль, получит специальные награды для использования в базовой игре - подвесной синий дорожный конус и настраиваемую покраску Академия вождения для вашего грузовика. И это еще не все - за завершение предстоящего модуля Навыки вождения грузовика будут доступны дополнительные награды!