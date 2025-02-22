В скором времени в Euro Truck Simulator 2 переработают Бельгию - Нидерланды - Люксембург

Сегодня мы рады поделиться с вами подробностями о наших планах на следующий проект по переработке Euro Truck Simulator 2, Project Benelux! Название Бенилюкс происходит от первых букв названий каждой страны - Бельгия, Нидерланды, Люксембург, каждое из которых будет переработано с нуля.

Пожалуйста, обратите внимание: этот проект все еще находится на очень ранней стадии, и многие скриншоты в этом блоге демонстрируют области доработки, которые все еще находятся в стадии разработки и являются незавершенными. С учетом сказанного, давайте подробнее рассмотрим предстоящий путь!

Переработка региона Бенилюкс в Euro Truck Simulator 2 знаменует собой захватывающее и долгожданное обновление одной из старейших частей континентальной карты игры. Мы поговорили с Яном Х., руководителем Project Benelux, чтобы узнать больше о команде. "Над этим проектом работают 10 картографов, включая меня, - объясняет Ян. - Конечно, есть много других сотрудников из отдела исследований, контроля качества, активов, программирования, которые тоже участвуют в проекте".

Решение о перестройке региона стало естественным следствием изменения структуры немецких городов. Учитывая возраст существующей карты и многочисленные изменения, произошедшие в реальной жизни, было принято решение полностью переработать регион с нуля.

Одним из наиболее важных аспектов этого обновления является добавление новых городов. "Вы можете ожидать появления новых городов, таких как Антверпен и Эйндховен", - говорит нам Ян. - Кроме того, мы включаем в проект основные маршруты дорожной сети, такие как автомагистраль A2, значительную часть шоссе E40 и живописную дорогу N57 в Нидерландах".

Водители также смогут доставлять грузы на различные переработанные склады и обратно, а также на некоторые новые производства, такие как завод по производству сахарной свеклы. Не забывайте также следить за новыми достопримечательностями!

Как объясняет Ян Х., эта переработка ставит перед командой уникальные задачи. "Страны богаты сложной инфраструктурой автомобильных дорог, водных путей, каналов, плотин, шлюзов, разводных мостов и многого другого. Ландшафт здесь очень специфичен - от равнинной местности, пересеченной водными каналами на севере, до впечатляющих пейзажей Арденн в Бельгии и Люксембурге."

Мы уверены, что этот проект вдохнет новую жизнь в важную часть мира Euro Truck Simulator 2. Игроки могут рассчитывать на то, что регион наполнится новыми достопримечательностями, ориентирами, маршрутами и более достоверным изображением одного из самых захватывающих регионов Европы.

Мы с нетерпением ждем возможности поделиться новыми новостями и анонсами этого проекта в ближайшем будущем. До следующего раза продолжай в том же духе!