В скором времени в Euro Truck Simulator 2 переработают Скандинавию

Сегодня мы рады поделиться с вами дополнительной информацией о проекте, над которым мы уже некоторое время работаем, — «Обновление дополнения «Скандинавия». Мы намекнули на его существование во время нашей недавней специальной прямой трансляции к Рождеству 2024 года, поэтому подумали, что можем с таким же успехом объяснить, что это такое. Мотивацией для запуска этого проекта было приблизить существующий контент DLC «Скандинавия» к нашим текущим стандартам, чтобы, когда вы пройдете через него по пути в новый регион, охваченный DLC «Нордические горизонты», разница не была слишком резкой.

Поскольку это одно из наших самых популярных и старейших расширений для ETS2, продано более 5 миллионов копий, мы хотели обновить DLC «Скандинавия», чтобы приблизить регион по качеству за счет наших новых дополнений. Целью не является полная переработка, но мы стремимся к обширной доработке, «переоформлению» региона с обновленными текстурами и технологиями. Это обеспечит более плавный переход для игроков, путешествующих между DLC «Скандинавия» и нашим предстоящим DLC «Северные горизонты».

Какие изменения и дополнения ожидаются в этом проекте? Наша команда по переработке усердно работает над изменением внешнего вида региона с использованием обновленных материалов для растительности, текстур дорог, различных активов и многого другого. Мы также создаем и добавляем несколько новых остановок для отдыха и заправочных станций вдоль дорожной сети, а также новые и обновляемые дорожные развязки.

Хотя некоторые места получат лишь косметические улучшения, некоторые места будут переработаны с нуля. Хотите пример? Мы рады сообщить, что команда будет переделывать столицу Дании Копенгаген! Как и в предыдущих проектах переделки, старая версия города будет удалена и восстановлена ​​с нуля. Это, несомненно, важная задача для команды, но конечный результат должен стоить затраченного времени и усилий!

Мы с нетерпением ждем возможности поделиться дополнительной информацией и скриншотами о ходе обновления DLC «Скандинавия» для Euro Truck Simulator, которое в конечном итоге станет бесплатным обновлением для всех владельцев этого расширения карты. А пока продолжайте заниматься грузоперевозками.