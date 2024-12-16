Зимний город Winterland возвращается в игры Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator

Вновь наступил праздничный сезон, поэтому мы рады пригласить вас обратно в нашу замечательную Зимнюю страну в это Рождество. На этот раз мы добавили несколько специальных обновлений, чтобысделать его еще более волшебным, чем раньше. Надеемся, вам понравится то, что вы найдете! Итак, нашему сообществу мы дарим вам событие «Возвращение в Зимнюю страну» для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator!

Теперь вы уже слышали старую историю

О месте, о котором вам рассказали

Лишь немногие когда-либо были,

И все же это место вы сейчас видели.

Итак, в глубине души вы знаете, что это правда

Что для тебя есть особое место,

Это наполнено рождественским весельем и весельем,

Повсюду какое-то волшебство.

Есть радость и смех,

И никто там никогда не грустит,

Особенно с учетом того, что время под рукой!

Давайте все вернемся в Зимнюю страну!

Итак, как только вы будете готовы к поездке

И предлагая свою помощь с гордостью,

Появится снежный портал.

Просто посмотрите вокруг, вы найдете его рядом.

Тогда отправляйтесь к нему и не откладывайте

Теперь припаркуйтесь внутри, а затем в путь!

Как только вы приедете, исследуйте, получайте удовольствие.

Это Зимняя страна для всех.

И последнее, что не менее важно, еще одно:

А также все подарки, которые вы приносите

Есть неожиданная задача

Это очень много значит для тех, кто спрашивает.

В Зимней стране, прежде чем уйти,

Требуется ваша помощь, чтобы получить

Несколько подарочных наборов, которые, к сожалению, были утеряны,

На последних неделях снежная буря, на морозе.

Просим вашей помощи в поиске и нахождении

И загрузите эти подарочные наборы, если вы любезны,

Затем возьмите их с собой.

Так что никто вообще не пропустит!

Затем, когда вы вернетесь с готовыми подарочными наборами,

Вы поможете распространить больше снежного веселья!

Но не просто развлечение, а легенда грандиозная,

Волшебной Рождественской Зимней страны!

Итак, тяга за одного и одна за тягу

И всех с Рождеством!

Приготовьтесь к незабываемому рождественскому приключению! Присоединяйтесь к нам, когда мы вернемся в Рождественскую Зимнюю страну, где вы будете доставлять припасы и подарочные наборы по всему миру. Мы призываем сообщество собрать по 200 снежинок для городов по всему миру на каждом из 5 уровней — всего 1000 снежинок. Каждый уровень открывает специальную награду в виде предметов для кают, дизайн которых вдохновлен пятью праздничными складами Зимней страны!

В этом году погода в Винтерленде немного изменилась. Вы будете наслаждаться более яркими и солнечными днями, чем раньше, с прекрасными видами и ощущением свежести и свежести. Но не обманывайтесь: есть также большая вероятность, что вы можете столкнуться с более суровой погодой со снегопадом в прогнозе. Никогда не знаешь, что получишь!

Мы разработали новую фоновую тему рабочего стола «Возвращение в Winterland», и вы можете заметить неуловимую синюю подарочную коробку, которая время от времени появляется, давая небольшую подсказку о чем-то дополнительном, что вас ждет. Поскольку в этом году погода в Зимней стране немного другая, вас могут попросить помочь спасти несколько подарочных наборов, потерянных во время прошлой снежной бури. Мы верим, что вы справитесь с этой задачей и откликнетесь на призыв о помощи! Кто знает, куда вы попадете в этой волшебной стране, возможно, в место, где вы никогда раньше не бывали. Когда придет время помочь, вы узнаете — просто следуйте инструкциям Винтерленда и отправляйтесь в путь!

Мы разработали новую фоновую тему рабочего стола «Возвращение в Winterland», и вы можете заметить неуловимую синюю подарочную коробку, которая время от времени появляется, давая небольшую подсказку о чем-то дополнительном, что вас ждет. Поскольку в этом году погода в Зимней стране немного другая, вас могут попросить помочь спасти несколько подарочных наборов, потерянных во время прошлой снежной бури. Мы верим, что вы справитесь с этой задачей и откликнетесь на призыв о помощи! Кто знает, куда вы попадете в этой волшебной стране, возможно, в место, где вы никогда раньше не бывали. Когда придет время помочь, вы узнаете — просто следуйте инструкциям Винтерленда и отправляйтесь в путь!

А также 19 декабря с 18:00 по центральноевропейскому времени для нашей ежегодной Рождественской трансляции с участием Павла Шебора! Как обычно, будут розыгрыши и множество интересных обновлений, возможно, даже будут тизеры новинок, но наверняка будет море веселья с оттенком магии SCS! Трансляция будет проходить на наших Twitch, YouTube и Facebook, так что не пропустите!

Вернуться к правилам мероприятия Winterland:

Используя внешние контракты с профилем, связанным с World of Trucks, в Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator или в обоих, сообщество должно доставлять припасы и подарочные наборы в Рождественскую Зимнюю страну и обратно, используя как можно больше городов.

В Винтерленде есть 5 различных складов для всех доставок туда и обратно:

Рождественский рынок... рынок на городской площади.

Marigold's...шоколадная фабрика

Северная звезда...почтовое отделение

Ремесла Рудольфа...художественная мастерская

Снежные Пики... рынок горного курорта.

Ваша личная цель — выполнить для них 15 доставок, включая хотя бы по одной доставке в каждое депо или из него, используя Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator или обе игры вместе взятые.

Снежинки получаются за те города, которые доставили или получили из Винтерленда. Чтобы город получил 1 снежинку, сообществу необходимо выполнить 1000 доставок между ним и Зимней страной. Каждый город может получить до 5 Снежинок!

Цель сообщества — собрать как минимум 1000 снежинок для городов на всех территориях грузоперевозок. Уникальная награда сообщества будет разблокирована за каждый выполненный уровень из 200 снежинок, всего 5 уровней.

Награды:

Личное: если вы совершите 15 или более доставок в 5 складов Christmas Winterland или из них, вы получите:

Особое достижение World of Trucks.

Коллекция из шести праздничных комплектов декоративного освещения кабины, предназначенных для использования в качестве аксессуаров для грузовиков для каждой игры. Эта коллекция совместима с грузовиками высшего уровня всех марок грузовиков.

Бонусная награда для тех, у кого его еще нет, в виде прекрасной прошлогодней покраски грузовика Winterland.

Сообщество: Будет 5 уровней для разблокировки. Каждый уровень принесет особую награду в виде предмета каюты для обеих игр, основанную на 5 уникальных складах в Рождественской Зимней стране, так что давайте тащить!

Рождественские направления в Зимней стране

Доступ в Зимнюю страну возможен через портал, который материализуется после того, как вы примете любой ивентовый груз. Найдите его на карте и пройдите к нему. Ищите блестки!

Покидая Винтерленд через портал, вы можете либо доставить груз к месту назначения, либо отправиться в случайный город для получения новой работы в Винтерленде.

Примечание. Чтобы претендовать на какую-либо награду сообщества, вы должны выполнить как минимум свою личную цель в Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator или в обоих. Каждая награда будет предметом инвентаря Steam как для Euro Truck Simulator 2, так и для American Truck Simulator. После завершения получите награду на странице «События» в своем профиле World of Trucks.

Мероприятие завершится в воскресенье, 12 января, в 23:59 UTC.

Нам не терпится услышать о вашем возвращении в Рождественскую Зимнюю страну, и мы будем рады увидеть больше ваших фотографий, пока вы достигаете своих целей и наслаждаетесь наградами этого замечательного сезона пожертвований. Поделитесь с нами своими скриншотами и видео, используя хэштег #ReturnToWinterland в наших профилях Facebook ATS / ETS2, X (ранее Twitter) и Instagram, и мы поделимся нашими любимыми.

Мы также планируем провести специальную прямую трансляцию, в которой мы больше узнаем о том, как рождественское мероприятие этого года было спроектировано и создано для всех нас, в подробной, приятной и непринужденной беседе с нашими коллегами из команды World of Trucks, а также играя и внося свой вклад в достижение цели сообщества. Присоединяйтесь к нам сегодня днем ​​с 18:00 по центральноевропейскому времени на Twitch, YouTube или Facebook и возвращайтесь в Винтерленд вместе с нами!