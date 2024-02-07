Знакомство с командой разработчиков по будущей переделки DLC Швейцария

Поскольку проект по переделке Швейцарии приближается к финишной черте, мы хотели бы познакомить вас с трудолюбивой командой, стоящей за возрождением этой прекрасной страны в Euro Truck Simulator 2.

Познакомьтесь с нашими дизайнерами карт SCS, работающими над этим проектом, и прочитайте об их кратких сообщениях нашему невероятному сообществу #BestCommunityEver! Мы надеемся, вам понравится этот закулисный взгляд на их работу над переосмысленной картой Швейцарии.

Гонза

Я начал работать в SCS в 2020 году и присоединился к команде ETS2 rework в качестве дизайнера карт. Передклка Швейцарии - мой первый проект в роли ведущего. В мои обязанности входило управление командой и сотрудничество с другими отделами. С точки зрения карты, я спроектировал город Женеву.

Швейцария с ее заснеженными горами, живописными озерами и историческими деревнями и городами, без сомнения, прекрасная страна. Здесь также проложено несколько сложных маршрутов. Мы хотели запечатлеть их точно, и я верю, что наши талантливые дизайнеры карт проделали отличную работу, и игроки это оценят.

Джитка

Я присоединилась к SCS Software год назад, и для меня было воплощением мечты стать частью команды по переработке и закончить "Альпы". Поскольку я работала в кино, у меня также была возможность сняться в некоторых роликах. Особенно интересно было спроектировать смотровые площадки на Виамале и перевале Фурка. Оба этих места были спроектированы с учетом обзорной площадки, и поэтому они дают игрокам возможность исследовать местность за дорогой. На карте просто не хватало места для таких огромных гор, поэтому нам пришлось использовать все хитрости, которые были у нас в рукаве, чтобы сделать это возможным. Я действительно надеюсь, что поездка через Альпы доставит вам удовольствие, и вы с радостью вернетесь в Швейцарию, чтобы открыть для себя все ее секреты.

Томас

Я работаю в SCS уже более трех лет. Мои первые задачи состояли в переработке немецких пейзажей с полями и маленькими городками вокруг шоссе, но я хотел сосредоточиться на чем-то более урбанистическом и сложном. Мой ведущий картограф поддержал мою идею о добавлении нового аэропорта в Штутгарт, и там я нашел свою главную страсть к городам. В рамках проекта по переделке Швейцарии мне было поручено работать над прекрасным городом Берн. Это было довольно сложно, потому что Берн - захватывающий исторический город со множеством достопримечательностей, и я хотел воссоздать его суть для наших игроков. Я приложил много усилий к деталям и его историческим частям, некоторые из которых могут быть незаметны с первого взгляда, поскольку они ждут своего открытия.

Элишка

После краткого ознакомления с SCS по переделке Австрии мне представилась потрясающая возможность поработать над крупнейшим городом Швейцарии - Цюрихом. Это был настоящий вызов, но мне это очень понравилось, и я надеюсь, вам понравится макет, который я сделала. Я также выехала за город и немного озеленила дороги, ведущие в Берн, Штатт-штадт и Базель. Но больше всего мне нравятся действительно сложные участки, такие как пункты взвешивания, пограничные переходы и стоянки грузовиков. Мне было очень весело планировать границы в Базеле или на заправочных станциях Офтрингена. Я люблю свою работу и надеюсь, что вам понравится моя работа.

Павел

Путешествовать по природе, чтобы понаблюдать за красивыми пейзажами, крошечными деревушками или большими городами с высотными зданиями и достопримечательностями, может быть увлекательно, особенно с заданием и из кабины мощного грузовика. Я работаю над проектированием окружающей среды в ETS2 в течение четырех лет. Моим первым дополнением была Iberia, которая была очень сложной. Затем я продемонстрировал свою любовь к горам в переделке Австрия, создав красивые альпийские регионы, которые были сложными как для меня, так и для любого гонщика. Затем это плавно перешло в Швейцарские Альпы. Я надеюсь, вам понравятся мои творения.

Яна

Посвятив четыре года своей работе в SCS, я продолжаю восхищаться красотой некоторых проектов. Одним из первых ярких событий стала переделка в Австрии, где укоренилось мое увлечение Альпами и природой. Именно во время этого задания я влюбилась в захватывающие дух Альпы и работу с природой в целом. Вот почему я была рада поработать над Швейцарией и ее прекрасными пейзажами. Я искренне надеюсь, что вы тоже получите удовольствие от конечного результата, поскольку этот проект занимает особое место в моем сердце.

Долгожданная переработка Швейцарии дебютирует в грядущем обновлении 1.50. Чтобы дать вам представление о том, что будет дальше, ознакомьтесь с нашим кратким видео-трейлером ниже. Мы надеемся, что вам понравится быстрый просмотр и приготовьтесь к захватывающим приключениям в сфере грузоперевозок по прекрасным швейцарским пейзажам!

Мы надеемся, вам понравилось знакомиться с командой, которая занимается переработкой Швейцарии. Увидимся на дорогах переработанной Швейцарии!