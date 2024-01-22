Знакомство с командой разработчиков по будущему DLC Греция

Поскольку разработка дополнения для Греции идет полным ходом, мы хотели бы познакомить вас с трудолюбивой командой, стоящей за созданием нашего следующего дополнения к карте для Euro Truck Simulator 2.

Мы надеемся, что вам понравится эта презентация дизайнеров карт SCS и их короткие обращения к вам, нашему сообществу #BestCommunityEver.

Илона

"Я работаю в SCS Software с 2016 года. Первоначально я начинала как тестировщик, откуда вскоре перешла на должность дизайнера карт. С тех пор я имела честь работать над различными картографическими проектами, такими как "Италия", "За Балтийским морем", "Дорога к Черному морю" и "Кратко об Иберии"."

"В течение последних пяти лет я работала продюсером, что включает в себя ответственность за то, чтобы небольшие и крупные проекты выходили в свет без каких-либо серьезных проблем, а также за ведение общего обзора годового плана компании. Помимо прочего, моя задача заключается в построении внутренних каналов и создании процессов, посредством которых информация доходит до всех наших коллег в нашей постоянно растущей компании".

"Наряду с этим, я продолжаю работать над дополнениями к картам для проектов ETS2, таких как уже упомянутая Иберия, прекрасные Балканы и все текущие доработки старых дополнений. В настоящее время я отвечаю за бесперебойную работу дополнения Греция".

Прокоп

"Я начал работать в SCS Software почти восемь лет назад, проработав несколько лет в другой студии разработки игр. Я начинал как дизайнер карт, что в конечном итоге привело к тому, что через несколько лет я стал руководителем DLC. Я успешно руководил и выпустил два дополнения - Iberia и West Balkans. Поскольку разработка карт с каждым годом становится все более сложной, недавно я перешел на должность технического руководителя, чтобы помогать команде Greece и команде ETS2 в целом со всеми функциональными техническими аспектами создания карт; все, от правильной реализации новых функций до устранения проблем с экономией. В свою очередь, это помогает нашим разработчикам карт сосредоточиться на визуальных эффектах и общей игровой атмосфере

Эрнест

"Я начал работать в SCS Software в 2020 году и прошел путь от младшего дизайнера карт до ведущего разработчика карт DLC. Я начинал в Иберии и совсем недавно помогал создавать масштабное дополнение для Западных Балкан. Работа над Грецией - мой первый проект в качестве ведущего. В основном я забочусь о визуальной стороне карты и помогаю нашим супер талантливым и потрясающим картографам, чтобы они могли работать без каких-либо проблем и иметь все, что им нужно. Несмотря на то, что Греция - всего лишь одна страна, скромная цель всей команды, конечно же, состоит в том, чтобы создать самое впечатляющее дополнение, когда-либо выпущенное в Европе. Мне не терпится показать вам больше."

Michal

"Я работаю в картографическом отделе почти пять лет. Я работал над разными частями игрового мира со времен Road to the Black Sea. Меня всегда интересовал экологический дизайн. Я люблю природу и архитектуру, и мне нравится находить способы создать иллюзию впечатляющего и детализированного мира. Я верю в ценность красоты и надеюсь, что DLC Greece снова станет немного красивее, чем когда-либо прежде. Я желаю игрокам получить удовольствие от открытия интересного и уникального DLC."

Либор

"Когда я искал новую работу, одним из моих важных требований было то, что моя работа должна делать людей счастливыми. Честно говоря, я и представить себе не мог, что должность дизайнера карт будет соответствовать этому! Я работаю в SCS Software с конца 2022 года, и первым дополнением, над которым я работал, было West Balkans. Несмотря на то, что я с головой окунулся в уже реализуемый проект и в основном помогал в его доработке, приятно слышать отзывы игроков и получать положительные отзывы о нашей работе. Я горжусь тем, что работал над прекрасным районом национального парка Дурмитор в Черногории. В дополнении "Греция" мне было поручено создать город Янина и его окрестности, и я уже с нетерпением жду конечного результата. Игроки могут предвкушать настоящую атмосферу летних каникул".

Кристина

"Я присоединилась к SCS Software в 2020 году и начала работать над дополнением Iberia, которое тогда находилось в середине производства. С тех пор я имела честь работать над всеми следующими дополнениями ETS2. Постепенно мне нравилось выполнять все больше задач, требующих проработки мелких деталей, таких как комплексы автозаправочных станций, промышленные зоны, прилегающие склады, населенные пункты, небольшие дороги и, очевидно, города. Совсем недавно, для дополнения West Balkans, я работала почти исключительно над Боснией. Города, небольшие дороги, виды на озера, долины, окруженные скалами, - все это было приятно создавать на карте. В Греции меня ждет пара дорог у северных границ и еще одна на юге, вьющаяся вдоль береговой линии у подножия гор. Однако я пробуду на острове дольше всех, основав портовый город Ханья. Я верю, что дополнение "Греция" будет удивительно богатым и разнообразным, и что нам есть чего ожидать".

Клара

"Я присоединилась к SCS Software в мае 2023 года. За это относительно короткое время мне удалось познакомиться со многими замечательными коллегами и получить от них много важного опыта. Греция - замечательная, самобытная страна, полная красивой природы и городов с богатой историей. Я счастлива быть частью команды, работающей над дополнением к Греции, и я постараюсь запечатлеть всю красоту этой страны как можно лучше. Работа в игровой индустрии всегда была моей мечтой, и я благодарна, что смогла воплотить ее в жизнь".

Джоанна

"Я присоединилась к SCS Software только в ноябре прошлого года, так что для меня все еще немного ново. Однако, как специалист по искусству, я с самого начала знала, что больше всего получу удовольствие, работая над пейзажами и сельской местностью - и мне сказали, что это именно то, чем я была выбрана для DLC "Греция"! Я в восторге от этого проекта и надеюсь, что смогу запечатлеть греческую природу так, как запечатлела бы на картине".

Мы надеемся, вам понравилось знакомиться с членами команды, создавшей дополнение Греция, которые усердно работают над созданием отличного дополнения к карте. Нам не терпится поделиться с вами подробностями их текущей работы в будущем. Если вы в восторге от этого грядущего дополнения, обязательно добавьте его в список желаний Steam! До следующего раза, продолжайте в том же духе.