Europa Universalis 2 спасла Paradox от краха - игра была сделана на грани выживания

Сегодня Paradox Interactive ассоциируется с амбициозными историческими стратегиями и тысячами фанатов по всему миру. Но в начале 2000-х всё было иначе. Тогда компания стояла на грани банкротства — и именно Europa Universalis 2 стала тем проектом, который буквально вытащил её из пропасти.

В интервью PC Gamer ведущий разработчик серии Йохан Андерссон вспомнил, в каких условиях создавалась игра. По его словам, разработка велась в атмосфере спешки и отчаяния:

«Мы придумали массу идей. Думаю, за пару встреч записали три страницы заметок, но в итоге всё свелось к одному — нужно срочно выпустить игру до Рождества, иначе нам просто нечем будет платить людям».

Времени катастрофически не хватало, но команда не собиралась сдавать амбиции. Игроки первой Europa Universalis уже начали экспериментировать с модами, делая доступными для выбора любые страны. Один из таких моддеров, Хенрик Форхеус, был нанят в студию и стал дизайнером контента для сиквела. Именно он реализовал идею, позволившую сделать все нации играбельными. Сегодня Форхеус занимает должность креативного директора Paradox — один из тех случаев, когда фанат игры стал её архитектором.

Несмотря на бешеный ритм, Europa Universalis 2 вышла в срок и получила тёплые отзывы критиков. Но даже после релиза проблемы не закончились: в тот момент Paradox имела дистрибуцию только в Германии, что сильно ограничивало продажи. Тем не менее, страстное сообщество фанатов начало формироваться уже тогда.

«Люди, не знавшие немецкого, заказывали игру у немецкого издателя просто ради возможности поиграть. Это было другое время», — вспоминает Андерссон.

Игра не только принесла компании столь необходимые деньги, но и доказала, что Paradox может выжить — и построить будущее на любви игроков к глубоким историческим стратегиям. Спустя четверть века Europa Universalis 2 остаётся символом упорства, страсти и веры в собственное дело.