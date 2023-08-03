На следующей неделе в EGS начнётся раздача Europa Universalis 4 и Orwell: Keeping an Eye on You ©

В сети узнали предстоящие бесплатные игры в Epic Games Store. С помощью простого трюка, установив дату на 3 августа после 18:00, официальное объявление появилось на странице EGS. Таким образом, с 10 августа геймеры могут бесплатно добавить в свою библиотеку Epic Games две игры: стратегию Europa Universalis 4 и симулятор Orwell: Keeping an Eye on You.

В игре о строительстве империи Europa Universalis IV вам предстоит управлять страной, которой предстоит управлять годами, чтобы создать доминирующую глобальную империю. Управляйте своей страной на протяжении веков с непревзойденной свободой, глубиной и исторической точностью. Настоящие исследования, торговля, война и дипломатия будут воплощены в жизнь в этой эпической игре, изобилующей богатой стратегической и тактической глубиной.

Orwell: Keeping an Eye on You — игра в жанре стратегии/симулятора, выпущенная для ПК. Название отсылает к теме Большого Брата из книг Оруэлла и интернет-слежке за современным обществом перед лицом угрозы глобального терроризма. Это первая серьезная коммерческая игра, разработанная немецкой студией Osmotic, которая ранее создала две приключенческие игры (GroundPlay и Scherbenwerk) в рамках своего студенческого проекта.