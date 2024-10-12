Paradox Interactive бесплатно раздает 4 DLC всем владельцам Europa Universalis 4

Компания Paradox Interactive сообщила о том, что владельцы стратегии Europa Universalis 4 уже могут бесплатно забрать 4 DLC для игры в магазине Steam.
Игроки могут бесплатно получить дополнения Rights of Man, Art of War, Common Sense и Digital Extreme Upgrade. При этом с 17 октября эти дополнения будут добавлены в состав базовой игры по умолчанию - новые покупатели автоматически получат эти дополнения при покупке игры.
Стратегия Europa Universalis 4 доступна на PC.
да помнится в то время было модно диэлсишкой шкурануть на бабки но тут прям фулл хаус аж четыре штуки 🤌 и вот спустя 12 лет на короткое время пришло понимание что лучше уже было и на фоне аттракциона щедрости впарить оригинал можно
5ю готовят к анонсу
Мне и даром не нужно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
жаль что нету этой игры. хотя скоро выйдет age of history 3 по механикам напоминающая эту игру с копейками полюбому