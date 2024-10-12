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Europa Universalis 4 13.08.2013
Стратегия, Глобальная стратегия
9.1 1 178 оценок

Paradox Interactive бесплатно раздает 4 DLC всем владельцам Europa Universalis 4

AceTheKing
Новости

Компания Paradox Interactive сообщила о том, что владельцы стратегии Europa Universalis 4 уже могут бесплатно забрать 4 DLC для игры в магазине Steam.

Игроки могут бесплатно получить дополнения Rights of Man, Art of War, Common Sense и Digital Extreme Upgrade. При этом с 17 октября эти дополнения будут добавлены в состав базовой игры по умолчанию - новые покупатели автоматически получат эти дополнения при покупке игры.

Стратегия Europa Universalis 4 доступна на PC.

5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Wolfenstein

да помнится в то время было модно диэлсишкой шкурануть на бабки но тут прям фулл хаус аж четыре штуки 🤌 и вот спустя 12 лет на короткое время пришло понимание что лучше уже было и на фоне аттракциона щедрости впарить оригинал можно

0
Punisher1

5ю готовят к анонсу

0
Гремлин666

Мне и даром не нужно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-2
антон фекалис

жаль что нету этой игры. хотя скоро выйдет age of history 3 по механикам напоминающая эту игру с копейками полюбому

-4