Paradox Interactive бесплатно раздает 4 DLC всем владельцам Europa Universalis 4

Компания Paradox Interactive сообщила о том, что владельцы стратегии Europa Universalis 4 уже могут бесплатно забрать 4 DLC для игры в магазине Steam.

Игроки могут бесплатно получить дополнения Rights of Man, Art of War, Common Sense и Digital Extreme Upgrade. При этом с 17 октября эти дополнения будут добавлены в состав базовой игры по умолчанию - новые покупатели автоматически получат эти дополнения при покупке игры.

Стратегия Europa Universalis 4 доступна на PC.