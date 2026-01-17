Авторы Europa Universalis 5 раскрыли детали крупного обновления Rossbach с улучшением интерфейса

Студия Paradox Tinto раскрыла детали грядущего патча 1.1 для своей глобальной стратегии Europa Universalis 5. Обновление под кодовым названием Rossbach призвано исправить технические ошибки релизной версии и внести существенные изменения в пользовательский интерфейс, который стал объектом критики со стороны сообщества. Разработчики признали, что управление множеством вложенных окон оказалось слишком сложным, и пообещали сделать навигацию более интуитивной.

Одной из ключевых особенностей патча станет переработка системы фильтров. Игроки смогут закреплять необходимые настройки для каждого экрана, чтобы они применялись автоматически при открытии. Надоедающие оповещения разрешат отключать навсегда, при этом список скрытых уведомлений останется доступным в отдельном меню на случай, если игрок передумает. Для зданий добавят функцию массового улучшения, а управление войсками упростят за счет автоматизации построений и возможности перемещать все отряды выбранной категории одной командой.

Важным нововведением станет возвращение конструктора армии и флота, знакомого фанатам по дополнению Art of War для предыдущей части серии. Инструмент позволит создавать шаблоны войск и быстро заказывать их производство в ближайших провинциях через макростроитель. Созданные юниты будут самостоятельно выдвигаться к точке сбора и объединяться в армию. Система наемников также станет прозрачнее и получит опцию автовыбора экипировки.

Разработчики значительно расширят количество режимов карты. Среди новых фильтров появится Желание ИИ завоевать, который покажет приоритетные цели компьютерных соперников, и режим Угроза, оценивающий опасность другой страны в сравнении с державой игрока. Экономический интерфейс станет информативнее: геймеры смогут отслеживать исторические цены на товары и видеть точное влияние спроса и предложения. Экран сословий был полностью переработан для более наглядного отображения всех факторов влияния.

Геймплейные изменения затронут каперство, которое теперь позволит зарабатывать золото в морских зонах, и механику восстаний. Слабые бунты с низкой поддержкой населения заменят на наложение негативных эффектов на провинции. Кроме того, в игре появится механика Самодовольство, симулирующая упадок империй при отсутствии достойных соперников. Рост этого показателя грозит государству серьезными штрафами. Точная дата выхода обновления Rossbach пока не объявлена, но авторы обещают поделиться новостями об экономике и колонизации уже на следующей неделе.