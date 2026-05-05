Europa Universalis 5 на распутье: Paradox признала проблемы и пообещала глубокую переработку стратегии

Запуск Europa Universalis V оказался громким, но удержать внимание игроков игре не удалось. Уже спустя короткое время после релиза интерес заметно просел, а отзывы в Steam сигнализируют о проблемах: лишь около половины рецензий остаются положительными. Для серии, которая всегда считалась эталоном глубокой глобальной стратегии, это тревожный сигнал.
Игроки критикуют сразу несколько ключевых аспектов. Несмотря на продвинутые системы экономики и населения, многие отмечают «пустоту» происходящего: государствам не хватает индивидуальности, а кампании — запоминающихся историй. В сравнении с предыдущими частями, где каждая партия превращалась в уникальную политическую драму, новая игра пока выглядит скорее как сухая симуляция.
В Paradox Interactive не стали игнорировать критику. Руководитель студии Йохан Андерссон прямо признал, что команда недооценила масштаб ожиданий аудитории. По его словам, обратная связь игроков стала важнейшим источником понимания проблем — тем самым «реальным тестом», которого не добиться внутри студии.
Главный ответ разработчиков — масштабная дорожная карта обновлений вплоть до зимы 2027 года. Уже ближайший патч 1.2 переработает экономику, армию и Священную Римскую империю, добавив больше тактической глубины. Летнее обновление сосредоточится на дипломатии, включая возможность договариваться с повстанцами — решение, которое может заметно оживить внутреннюю политику.
Дальше — больше. Осенью в игру введут систему «Амбиций», задающую долгосрочные цели государств, а зимой 2027 года разработчики обещают полностью пересобрать мирные переговоры и религиозные механики. Это уже не косметические правки, а попытка переосмыслить фундамент.
На мой взгляд, ситуация напоминает запуск других сложных стратегий Paradox: амбиции опережают реализацию, а «настоящая» игра формируется только спустя годы патчей. Вопрос лишь в том, хватит ли терпения у аудитории. Если разработчикам удастся вернуть ощущение живой истории, Europa Universalis V еще может стать тем самым «долгоиграющим» хитом. Но сейчас это скорее заготовка великой стратегии, чем завершенный шедевр.
я стараюсь играть в их игры как можно меньше, ведь чем дольше их игры существуют, тем больше контента они получают и соответственно выгоднее откладывать прохождение на более долгий срок
Начинал играть ещё в третью Европу и очень много часов провел в четвертой, суммарно больше десятка лет играл
В другие игры парадоксов не играл, поэтому с новыми механиками, которые они добавили в пятую часть, не знаком
После релиза зашёл в Европу и понял, что это уже вообще абсолютно другая игра, которая очень слабо пересекается с прошлым частями и в игру запихнули просто миллион механик, с которыми и за год не разберёшься
Игра и без того было довольно сложной с очень-очень высоким порогом входа, а сейчас они её ещё больше усложнили
И, поскольку игра очень сырая и действительно пустая, нет никакого желания и времени во всем этом разбираться
В итоге принял решение, что для меня эта игра, к сожалению, умерла 😔