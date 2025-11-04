Europa Universalis 5 наконец-то вышла и установила новый рекорд для всей серии

Paradox Interactive наконец-то выпустила Europa Universalis V — долгожданное продолжение культовой серии глобальной стратегий. Игра только вышла в цифровом магазине Steam, но уже успела показать впечатляющие результаты. Спустя всего несколько минут после релиза стратегия собрала 64 тысячи одновременных игроков, что стало новым рекордом для всей серии. Предыдущий пик принадлежал Europa Universalis IV — около 48 тысяч игроков.

Кроме того, проект уверенно вошёл в число топовых релизов недели, заняв второе место среди бестселлеров Steam, и попал в топ-40 по активности в списках желаемого. На Twitch за выходом Europa Universalis V одновременно наблюдали более 26 тысяч зрителей, что также является лучшим показателем в истории франшизы.

Игроки отмечают, что пятая часть вобрала в себя лучшие элементы из других глобальных стратегий Paradox — от систем персонажей и болезней из Crusader Kings III до продуманной экономики в духе Victoria 3. Многие называют релиз «наиболее амбициозным стартом Paradox», хотя встречаются и жалобы на производительность и поведение искусственного интеллекта.

Подробнее узнать обо всех аспектах игры можно из нашего обзора:

Europa Universalis V охватывает период с 1337 по 1836 год, включает все существовавшие государства и уже доступна на русском языке. Судя по первому дню, Paradox удалось не только обновить легендарную формулу, но и привлечь новую волну стратегов, готовых снова менять ход мировой истории.

Игра вышла без антипиратской защиты, поэтому в пиратских кругах новый релиз Paradox также получает в целом одобрительные отзывы.