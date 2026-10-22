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Europa Universalis 5 04.11.2025
Стратегия, Глобальная стратегия
7.7 135 оценок

Europa Universalis 5 расширит торговлю и экспедиции в Rio Salado 28 октября

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Paradox Tinto представила патч 1.4 Rio Salado для глобальной стратегии Europa Universalis 5. Ролик демонстрирует историческую торговлю, исследования, торговые политики и экспедиции за дальними богатствами.

Обновление продолжает дорожную карту Grand Voyage и добавит кампаниям новые стратегические возможности. Торговые политики позволят управлять накопленным богатством, а экспедиции помогут искать ценные ресурсы в удалённых уголках карты.

Патч 1.4 Rio Salado выйдет 28 октября 2026 года вместе с косметическим набором Across the Pillars Chronicle Pack, включающим модели восьми священных сооружений.

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