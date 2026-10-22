Europa Universalis 5 расширит торговлю и экспедиции в Rio Salado 28 октября

Paradox Tinto представила патч 1.4 Rio Salado для глобальной стратегии Europa Universalis 5. Ролик демонстрирует историческую торговлю, исследования, торговые политики и экспедиции за дальними богатствами.
Обновление продолжает дорожную карту Grand Voyage и добавит кампаниям новые стратегические возможности. Торговые политики позволят управлять накопленным богатством, а экспедиции помогут искать ценные ресурсы в удалённых уголках карты.
Патч 1.4 Rio Salado выйдет 28 октября 2026 года вместе с косметическим набором Across the Pillars Chronicle Pack, включающим модели восьми священных сооружений.