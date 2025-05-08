Europa Universalis V официально анонсирована - гранд-стратегия возвращается спустя более десяти лет

Paradox Interactive представила Europa Universalis V — следующую игру в своей легендарной серии гранд-стратегий. Это первый новый проект во франшизе с момента выхода Europa Universalis IV в 2013 году.

Над проектом в течение пяти лет работала студия Tinto, расположенная в Барселоне. Руководил разработкой ветеран Paradox Йохан Андерссон.

События игры стартуют в 1337 году — накануне Столетней войны. Игрокам предстоит выбрать одну из сотен доступных фракций, будь то крупные державы или местные военачальники, чтобы провести их через более чем 500 лет истории.

В Europa Universalis V разработчики обещают сохранить классический дух франшизы, при этом углубив дипломатию и доработав механику завоевания мира — будь то через торговлю, переговоры или военные конфликты.

Кроме того, в пятой части будет самый масштабный и детализированный игровой мир в истории серии, с улучшенной географией и большим числом наций.

Дата выхода пока не объявлена, но игра уже доступна для добавления в список желаемого в Steam.