Europa Universalis V отправится за Гибралтар - новое DLC усилит борьбу Испании, Португалии и Магриба

Paradox Interactive объявила дату выхода Across the Pillars для Europa Universalis V — дополнение станет доступно 28 октября 2026 года и войдет в состав Premium Edition. В центре набора окажется борьба за Гибралтарский пролив и наследие мусульманских правителей Иберии, а главным сценарием станет «Битва за пролив» с участием Кастилии, Гранады и Марокко эпохи династии Маринидов.
Игроков ждут специальные решения, события, действия совета и взаимодействия между державами. Победа в противостоянии позволит открыть золотой век и значительно расширить влияние своей державы. Среди эксклюзивных механик дополнения также заявлены уникальные путешествия, караваны с золотом и золотые флоты.
Across the Pillars заметно расширит региональный контент. Для держав Иберии появятся новые религиозные ордены, а сценарий «Пиренейская свадьба» получит переработку с выбором между централизованной монархией и федеративным устройством. Дополнение также добавит бюрократические механизмы, исторические события, технологии, модели войск и кораблей, памятники и новую музыку.
Вместе с DLC выйдет бесплатное обновление 1.4 Ria Salado — крупнейший патч Europa Universalis V за первый год после релиза. Он добавит экспедиции в отдаленные земли, переработает католицизм и систему религиозных орденов, изменит управление кардиналами, династии и торговлю. Таким образом, 28 октября станет для стратегии не просто днем выхода дополнения, а одним из наиболее масштабных обновлений ее первого года.
По сути игра уже год в раннем доступе. Студия безуспешно пытается довести до ума или отбалансировать механики. В результате опять вернулись к мане. Обещают вернуть рельсы, в контексте заданий для стран. В бета патче окончательно сломали Восточную Европу. Литва, давай до свиданья. Как, прочем, и Московия
Ну и DLC, выход которого было запланировано на апрель - июнь выйдет не раньше ноября
Как итог, по выручке в Steam игра даже в топ-1000 не входит, а онлайн ниже четвёртой части. Вроде у игры и огромный потенциал, а по итогу имеем что имеем