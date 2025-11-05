Глобальная стратегия Europa Universalis V получила смешанные, но в целом положительные оценки от пользователей в Steam

Спустя годы ожидания Europa Universalis V наконец-то вышла, и теперь можно подвести первые итоги. На момент публикации у глобальной стратегии от Paradox Interactive — 72% положительных отзывов в Steam.
Игроки отмечают, что масштаб и глубина исторического симулятора впечатляют, особенно возвращение к стартовой дате 1337 года и переработанные экономические системы. Однако энтузиазм часто перемешан с критикой: пользователи жалуются на сырой перевод, неинтуитивный интерфейс и слабую оптимизацию.
«Молю, исправьте перевод. Игра отличная, но локализация, особенно обучение, полностью убивает кайф», — пишет один из игроков.
Многие хвалят потенциал игры и её «фундамент для будущих DLC», но жалуются, что на старте Europa Universalis V кажется незаконченной. По словам некоторых пользователей, после 100–150 лет в игре механики становятся однообразными, а ИИ не способен бросить вызов опытным игрокам.
«Сначала кажется, что перед тобой бездна возможностей, но спустя пару веков понимаешь, что игра становится рутиной», — делится другой игрок.
Тем не менее, большинство фанатов серии уверены, что Paradox традиционно доведёт игру до ума обновлениями и дополнениями, как это было с EU4.
Ничего подобного, это не EU. Это какая то Victoria, c небольшой долей CK. Перевод, это вообще отдельная тема для обсуждений. Ах да, ещё системные требования - моя 3080 загружается на 75-80% и греется до 90 градусов.
Удивительно но 4060ти греет до 76 где и. А вот мой проц 5700х до 82. И загружает сильно.
Сама игра по мне теперь перегружена механиками. Мне всегда ну 4 нравилась тем что она была проще ск3 или Виктории.
А перевод полная срань. Вообще машиный даже без нормальной обработки. Как в 2000х.
// Евгениий Скороход
К сожалению чуда не произошло и Параходы опять выкатили сырой продукт, увы. Но потенциал есть, надо ждать патчей. С переводом прям совсем плохо, потому что потеряны многие гиперссылки и не понятно о чём в тексте идёт речь.
Если говорить о Пароходах надо ждать не патчи, а десятка два DLC где они будут продавать контент, который должен был быть на старте
Ну в ней по первым ощущениям контента больше чем в 4 части со всеми длс