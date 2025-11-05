Глобальная стратегия Europa Universalis V получила смешанные, но в целом положительные оценки от пользователей в Steam

Спустя годы ожидания Europa Universalis V наконец-то вышла, и теперь можно подвести первые итоги. На момент публикации у глобальной стратегии от Paradox Interactive — 72% положительных отзывов в Steam.

Игроки отмечают, что масштаб и глубина исторического симулятора впечатляют, особенно возвращение к стартовой дате 1337 года и переработанные экономические системы. Однако энтузиазм часто перемешан с критикой: пользователи жалуются на сырой перевод, неинтуитивный интерфейс и слабую оптимизацию.

«Молю, исправьте перевод. Игра отличная, но локализация, особенно обучение, полностью убивает кайф», — пишет один из игроков.

Многие хвалят потенциал игры и её «фундамент для будущих DLC», но жалуются, что на старте Europa Universalis V кажется незаконченной. По словам некоторых пользователей, после 100–150 лет в игре механики становятся однообразными, а ИИ не способен бросить вызов опытным игрокам.

«Сначала кажется, что перед тобой бездна возможностей, но спустя пару веков понимаешь, что игра становится рутиной», — делится другой игрок.

Тем не менее, большинство фанатов серии уверены, что Paradox традиционно доведёт игру до ума обновлениями и дополнениями, как это было с EU4.