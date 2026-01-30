Игроки в Europa Universalis 5 скоро смогут опробовать первое крупное обновление

Студия Paradox Tinto готовится представить сообществу патч 1.1 для своей глобальной стратегии. Хотя разработчики еще не выпустили полноценное обновление, они уже обозначили сроки проведения открытого бета-тестирования. В официальной публикации подробности о дате отсутствовали, однако менеджер по связям с общественностью в комментариях подтвердил, что игроки смогут присоединиться к проверке контента уже на следующей неделе.

Грядущее обновление, получившее кодовое имя Rossbach, в первую очередь сосредоточено на проработке германских наций, включая Пруссию и Бранденбург. Главный дизайнер контента Альваро Санс отметил, что версия 1.1 будет содержать не только быстрые исправления, но и результаты длительной работы над улучшением механик. Бранденбург получит масштабную цепочку событий под названием Смута в Бранденбурге, которая объединит три существующих сценария и шесть новых в единый крупный кризис.

Помимо сюжетных изменений, патч привнесет два новых здания для германской культурной группы и дополнительные бонусы для различных фракций и рыцарских орденов. Отдельные события предусмотрены для Швейцарии и Трира. Также в игру будут добавлены новые юниты, божества для религии Тенгри и свежие достижения. Техническая часть обновления включает около двухсот исправлений ошибок и обещанную переработку системы Священной Римской империи.

Изменения затронут и географию игрового мира. Разработчики пересмотрели регион Маньчжурии и исправили инструменты взаимодействия с Новым Светом, в частности с Андами и Мезоамерикой. Подтверждение сроков начала тестов стало хорошей новостью для фанатов, так как за последние 30 дней игра получала смешанные отзывы в Steam, а многие пользователи выражали недовольство текущим техническим состоянием проекта.