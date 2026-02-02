Paradox Interactive осознаёт, что большое количество DLC отпугивает новых игроков

Paradox Interactive признала, что обилие DLC может отпугивать новых игроков, но менять саму модель распространения контента компания не планирует. Об этом заявил генеральный директор Paradox Фредрик Вестер во время последнего отчёта перед инвесторами.

По словам Вестера, в студии хорошо понимают реакцию игроков, которые, заходя на страницу условного Hearts of Iron IV или Crusader Kings III в Steam, видят десятки дополнений и испытывают сомнения перед покупкой. Особенно это касается новичков, которые не уверены, достаточно ли им базовой версии игры.

Чтобы снизить этот барьер, Paradox делает ставку на несколько решений: стартовые наборы с DLC, региональные цены, крупные скидки, издательские распродажи и подписку на дополнения. Последняя, как отметил Вестер, уже доступна примерно для половины каталога компании и позволяет за небольшую ежемесячную плату получить доступ ко всему дополнительному контенту сразу.

Руководитель подчеркнул, что такие подходы показывают хорошие результаты, однако Paradox продолжит искать способы сделать свои игры более привлекательными для широкой аудитории. Цель — дать игрокам возможность «попробовать всё», не сталкиваясь с необходимостью сразу разбираться в длинном списке DLC и тратить крупные суммы.

При этом компания остаётся верна своей стратегии долгосрочной поддержки проектов. Paradox известна тем, что годами развивает свои глобальные стратегии, сочетая платные расширения с крупными бесплатными обновлениями. Именно эта «длинная дистанция» развития и приводит к тому, что даже относительно свежие игры со временем обрастают внушительным набором дополнений — что одновременно является и сильной стороной студии, и источником критики со стороны игроков.