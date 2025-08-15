Paradox Interactive раскрыла новые детали глобальной стратегии Europa Universalis 5, где кампания стартует в 1337 году — времени потрясений и великих возможностей. Разработчики провели экскурсию по миру, показав, в какой обстановке игроки начнут путь к созданию держав.

В Западной Европе Англия и Франция стоят на пороге Столетней войны, а богатый север Франции разрывают династические споры. В Средиземноморье сталкиваются религии и королевства: Каталония устремляется к морю, Португалия строит амбициозные планы, а раздробленные Магрибские земли скрывают огромный потенциал.

Центральная и Восточная Европа заняты внутренними реформами, но не забывают о соперниках. На севере растёт торговая сеть, конкурирующая с южными державами, а на Балканах быстро крепнет Сербия.

В глобальном юге царит раздробленность: наследие Чингисхана распалось на ханства, но на арену выходит Тимур. В Индии Делийский султанат доминирует на севере, но юг сопротивляется. В Китае за «Трон дракона» идёт ожесточённая борьба между династиями.

Дата выхода Europa Universalis 5 всё ещё не названа, но игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.