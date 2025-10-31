Paradox напомнила системные требования Europa Universalis 5 и рассказала об оптимизации

До релиза Europa Universalis 5 остаются считаные дни — глобальная стратегия от Paradox выходит уже 4 ноября. В преддверии запуска студия напомнила системные требования и поделилась обновлением по производительности.
Минимальные характеристики (1080p, низкие настройки, 30 к/с):
- ОС: Windows 10 64-bit
- Процессор: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600
- ОЗУ: 16 ГБ
- Видеокарта: GTX 1060 (6 ГБ) / RX 580 (8 ГБ) / Intel Arc A380 (6 ГБ) / Arc 140V
- Накопитель: 20 ГБ SSD
Рекомендуемые (1080p, Ультра-настройки, 60 к/с):
- ОС: Windows 11
- Процессор: Intel Core i7-14700K / AMD Ryzen 7 7800X3D
- ОЗУ: 32 ГБ
- Видеокарта: RTX 3060 Ti (8 ГБ) / RX 6700 XT (12 ГБ)
- Накопитель: 20 ГБ SSD
Paradox уточнила, что рекомендуемая конфигурация больше не рассчитана на 4K Ultra, а ориентирована на стабильные 60 кадров в секунду при 1080p. Разработчики признают, что игра станет самой технически амбициозной в серии — с новыми системами симуляции и обновлённой графикой, что делает её заметно требовательнее прежних частей.
Команда также предупредила, что на старте возможны проблемы с производительностью, особенно на редких сочетаниях железа. Однако инженеры Paradox обещают быстро реагировать на технические трудности и постепенно улучшать стабильность и оптимизацию после выхода.
Игрокам также предложили ознакомиться с советами по повышению производительности, доступными в отдельной публикации.
А на что вообще там требования идут не понимаю? Просто карта же
ага , нужна аж 3060 ти
3060ti для гугл карты - класс ))
Приемлемо, выпускайте.
А что не 9950x3d?