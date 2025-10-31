Paradox напомнила системные требования Europa Universalis 5 и рассказала об оптимизации

До релиза Europa Universalis 5 остаются считаные дни — глобальная стратегия от Paradox выходит уже 4 ноября. В преддверии запуска студия напомнила системные требования и поделилась обновлением по производительности.

Минимальные характеристики (1080p, низкие настройки, 30 к/с):

ОС: Windows 10 64-bit

Процессор: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600

ОЗУ: 16 ГБ

Видеокарта: GTX 1060 (6 ГБ) / RX 580 (8 ГБ) / Intel Arc A380 (6 ГБ) / Arc 140V

Накопитель: 20 ГБ SSD

Рекомендуемые (1080p, Ультра-настройки, 60 к/с):

ОС: Windows 11

Процессор: Intel Core i7-14700K / AMD Ryzen 7 7800X3D

ОЗУ: 32 ГБ

Видеокарта: RTX 3060 Ti (8 ГБ) / RX 6700 XT (12 ГБ)

Накопитель: 20 ГБ SSD

Paradox уточнила, что рекомендуемая конфигурация больше не рассчитана на 4K Ultra, а ориентирована на стабильные 60 кадров в секунду при 1080p. Разработчики признают, что игра станет самой технически амбициозной в серии — с новыми системами симуляции и обновлённой графикой, что делает её заметно требовательнее прежних частей.

Команда также предупредила, что на старте возможны проблемы с производительностью, особенно на редких сочетаниях железа. Однако инженеры Paradox обещают быстро реагировать на технические трудности и постепенно улучшать стабильность и оптимизацию после выхода.

Игрокам также предложили ознакомиться с советами по повышению производительности, доступными в отдельной публикации.