Paradox Tinto подвела итоги реакции сообщества на обновление 1.4 «Рио-Саладо» для Europa Universalis 5 и признала, что одно из ключевых изменений вызвало серьёзные разногласия среди игроков. Речь идёт о переходе с 12 тиков внутри каждого игрового дня на один суточный шаг. Разработчики рассчитывали ускорить симуляцию, но столкнулись с критикой из-за последствий для боевой системы и общего темпа игры.

Главной причиной изменений стали проблемы с производительностью на поздних этапах кампаний. Многие игроки жаловались, что продолжать длительные партии становилось затруднительно из-за тормозов. Новый подход позволил ускорить работу игры примерно на 10%, а также должен был сделать течение игрового времени более естественным. Однако результаты опросов показали необычную картину: решение получило одновременно рекордное количество самых высоких и самых низких оценок.

Сторонники суточных тиков оценили возросшую скорость симуляции, но противники посчитали, что игра потеряла часть глубины. Особенно много вопросов возникло к сражениям. Из-за изменившегося темпа бои могли продолжаться неделями, при этом подкрепления и другие события не всегда позволяли игроку своевременно вмешаться. В результате отдельные столкновения затягивались, а затем неожиданно завершались.

В хотфиксе 1.4.8 Paradox уже предприняла первые шаги для исправления ситуации. В одиночной игре появилось отдельное правило, позволяющее вернуть более дробный шаг симуляции. Разработчики также скорректировали распределение резервов и остановку подкреплений после завершения боя. Впрочем, проблему медленного передвижения армий при суточных тиках команда пока полностью не решила.

Случившееся заставило студию пересмотреть подход к дальнейшей поддержке Europa Universalis 5. Разработчики сформулировали четыре принципа: заранее объяснять цели изменений фундаментальных систем, чаще выпускать небольшие балансные корректировки вместо масштабных переделок, активнее привлекать к тестированию игроков за пределами постоянных участников форумов и давать сообществу возможность выбора, если мнения по важным решениям сильно расходятся.

Последний пункт особенно важен: история с обновлением 1.4 показала, что даже технически оправданное улучшение может негативно повлиять на привычный игровой опыт. Теперь Paradox предстоит найти баланс между производительностью и глубиной симуляции, не заставляя аудиторию выбирать между удобством и механиками, за которые она ценит Europa Universalis 5.